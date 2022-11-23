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繼光香香雞感恩節限8天「買大送中」　任選3點心99元划算

▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」配世足賽剛剛好；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」配世足賽剛剛好；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。（圖／香繼光提供）

記者蕭涵云/台北報導

迎接11/24感恩節，繼光香香雞送出全年度優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」；而且12/8起憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市，趁著最近世足賽開戰，一邊看熱血球賽、一邊開嗑鹹酥雞實在太有口福啦。

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感恩節就是明（24）日，繼光香香雞推出年度最強優惠週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4連續兩週末星期四至星期日共限8天，繼光香香雞「買大送中」，只要買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券（12/5起可兌換）。而且更好康的是，12/8起憑週年慶兌換券，還可享任選3樣「指定台味點心」加購價99元，包括炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球都可以挑選，任選3樣加購優惠百元有找只要99元，好划算。

同樣於12/8繼光香香雞還有新產品要上市了！首次推出精選鮮甜蝦仁加入新鮮魚漿的「酥炸蝦捲」，酥脆金黃外皮包覆著彈牙海味，超涮嘴；全新先滷後炸的「炸滷米血」，外酥內軟又入味，只在台味拼盤裡吃得到喔。

另外，頂呱呱「一斤雞」今起11/23～11/27限時回歸5天，全台頂呱呱門市、外送雙平台通通有，一份經典原味雞塊600g門市現場優惠價209元、外送平台優惠價272元；還可搭配3種銅板超值加價購，包括地瓜薯條、1份甜甜包2入＋經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，加購只要45元。

▲繼光香香雞週年慶，買「香香炸雞-大份」即贈「香香炸雞-中份 兌換券」乙張。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞週年慶，買「香香炸雞-大份」即贈「香香炸雞-中份 兌換券」乙張。（圖／香繼光提供）
▲12/8起憑週年慶香香炸雞兌換券，任選3樣加購台味點心只要99元。（圖／香繼光提供）
▲12/8起憑週年慶香香炸雞兌換券，任選3樣加購台味點心只要99元。（圖／香繼光提供）
▲12/8起也有全新「炸滷米血、酥炸蝦捲」加入台味點心陣容。（圖／香繼光提供）
▲12/8起也有全新「炸滷米血、酥炸蝦捲」加入台味點心陣容。（圖／香繼光提供）
▲頂呱呱「一斤雞」11/23起限時回歸5天，爽吃經典原味雞塊600g只要209元；還可享3種45加價構。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱「一斤雞」11/23起限時回歸5天，爽吃經典原味雞塊600g只要209元；還可享3種45加價構。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

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