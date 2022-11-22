看世足賽吃炸雞！頂呱呱一斤雞限5天回歸 配銅板加價購
世足賽熱鬧開踢，看球當然少不了吃炸雞！頂呱呱「一斤雞」11/23起限時回歸5天，爽吃經典原味雞塊600g只要209元；肯德基也釋出6套炸雞優惠碼，大家最愛的「6炸雞+3蛋撻+3可樂」只要379元，還加抽梅西可樂瓶。
11/23～11/27限5天，頂呱呱「一斤雞」全台頂呱呱門市、外送雙平台一起回歸開吃，一份經典原味雞塊600g門市現場優惠價209元、外送平台優惠價272元；還可搭配3種銅板超值加價購，包括地瓜薯條、1份甜甜包2入＋經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，加購只要45元。提醒大家最新優惠，每人每次限購2份、加購上限任選10組。限門市現場及外送平台購買（劍潭店不參與），不適用APP及電話預約點餐喔。
而且頂呱呱也有悠遊卡隱藏優惠，即日起至12/31，只要持悠遊卡／悠遊聯名卡／悠遊付至頂呱呱街邊門市消費，皆可享「吮指炸雞餐」專屬套餐優惠，現折35元。原味炸雞 x 2＋呱呱包 x 1＋35元飲品 x 1，特價170元（原價205元），可以一直吃到年底。
另外，肯德基迎接世足賽大推6套炸雞優惠餐，最便宜139元起可吃「咔啦雞腿堡＋四塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」，爽嗑「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要379元，多人分享的「8咔啦脆雞＋2咔啦雞腿堡＋6原味蛋撻＋百事可樂(瓶)」優惠價729元等。套餐內含有瓶裝可樂的話，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！