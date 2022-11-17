頂呱呱「炸雞呱呱包套餐」用悠遊卡結帳 年底前現折35元
大台北搭乘捷運、公車必刷的悠遊卡，默默也有了許多消費折扣，人氣速食頂呱呱X悠遊卡推出專屬限定優惠套餐，購買吮指炸雞餐爽吃「2原味炸雞＋呱呱包＋飲品」，拿出悠遊卡／悠遊聯名卡／悠遊付結帳，直接現折35元！還可以從現在一直吃到年底，快速又方便。快速又方便。
很多人都不知道的頂呱呱X悠遊卡優惠，即日起至12/31，只要持悠遊卡／悠遊聯名卡／悠遊付至頂呱呱街邊門市消費，皆可享「吮指炸雞餐」專屬套餐優惠，現折35元。原味炸雞 x 2＋呱呱包 x 1＋35元飲品 x 1，特價170元（原價205元），可以一直吃到年底。
沒有悠遊卡也沒關係，日前才推出的「1＋1＋1三區選1自由配」99元優惠，大嗑神級組合「呱呱包＋地瓜薯條＋紅茶雪泥」竟然百元有找，而「原味炸雞＋脖子2隻＋玉米濃湯」也是99元，包括原味炸雞、阿勇雞塊3入、玉米濃湯都入列，隨便選都賺，優惠只到11/20要把握。
達美樂再度掀起搶購熱潮的「99元9吋披薩」，優惠也是只到11/20，外帶9吋小披薩多達15種口味通通只要99元，竟然包括闔家歡四喜、海鮮戀人四喜等人氣口味；另外還有加價系列139元有7種口味，爽吃2種口味龍蝦也才179元，官網額滿訂不到也有網友貢獻「秒訂秘訣」，要吃要快。