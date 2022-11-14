達美樂「99元9吋披薩」今開賣！15種口味曝光　限7天吃爆

▲達美樂「99元9吋披薩」回來了！今（14）日起至11/20限7天開賣，外帶9吋小披薩只要99元起，多達15種口味通通只要99元，一篇看懂全優惠口味快手下訂。（圖／記者張勵德攝）
▲達美樂「99元9吋披薩」回來了！今（14）日起至11/20限7天開賣，外帶9吋小披薩只要99元起，多達15種口味通通只要99元，一篇看懂全優惠口味快手下訂。（圖／記者張勵德攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-14 10:07:122022-11-14 10:21:11

達美樂掀起搶購熱潮的「99元9吋披薩」回來了！今（14）日起至11/20限7天開賣，外帶9吋小披薩只要99元起，多達15種口味通通只要99元，還包括能一次吃到不同滋味的闔家歡四喜、海鮮戀人四喜等人氣口味，另外還有加價系列139元有7種口味，爽吃2種口味龍蝦也才179元，幫大家曝光全優惠口味，一篇掌握美食清單。

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6月達美樂推出「99元小披薩」被熱情饕客瘋狂訂爆、提前結束的超值優惠回來了，粉專小編還表明「各！位！觀！眾！這次，我們準備好了」，宣布「99元9吋披薩」從今天起，11/14～11/20限7天開吃。99元限定口味多達15種可選，包括：闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、海鮮戀人四喜、經典四喜、超級豪華、雙醬薯球夏威夷、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、超級墨西哥、道地美國、夏威夷、起司餅、皇家白醬彩蔬、青花彩蔬。

加價系列139元有7種口味，超級老饕四喜、嚴選四喜、壽喜燒牛柳、蜜汁珍豬、蜜汁章魚燒、照燒海鮮、海鮮可選；爽吃2種口味龍蝦，龍蝦舞沙拉、龍家壽喜牛雙享也才179元。而且別忘了，還有半價優惠專區可一起加購，升級帕瑪滋心餅皮現在只要40元，蒜香起司球-原味則是35元。

另外，必勝客雙11也才殺紅眼，個人披薩99元、9吋小比薩111元；即將再於11/15～11/21推出最低56折的優惠套餐隨饗券，必勝客9吋比薩小套餐特價490元（原價860元），限定460元(含)以下口味＋1份德國芝心腸(6條)＋1份黃金和風鱈魚塊(10塊)＋1.25L可樂一瓶；11/22～11/28則有2個六吋個人鬆厚比薩（限定115元(含)以下口味）特價只要170元（原價230元）。更全新推出豪華「白蘭地牛排干貝披薩」，爽嗑5盎司白蘭地牛排Ｘ炙烤干貝蘆筍捲，再搭配甜點控最愛的肉桂捲打造成「肉桂龍捲風餅皮」，鹹甜一起吃。

▲必勝客披薩竟把豪華套餐的前菜＋主餐＋甜點一次放進披薩裡，「白蘭地牛排＋炙烤干貝蘆筍捲＋肉桂捲」鹹甜一起吃！還超前部署「聖誕跨年豪華套餐」為歲末年終聚餐做準備。（圖／必勝客提供）
▲必勝客現在還推出「白蘭地牛排＋炙烤干貝蘆筍捲＋肉桂捲」披薩，把豪華套餐的前菜＋主餐＋甜點一次放進披薩裡，鹹甜一起吃！（圖／必勝客提供）

達美樂我大哥！「9吋披薩99元」起死回生：15種口味限7天

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