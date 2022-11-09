太貪心了吧！必勝客「牛排＋肉桂捲」披薩 鹹甜一起吃爆
太貪心了吧！必勝客披薩這次口味不搞怪，竟把豪華套餐「前菜主餐甜點」一次放進披薩裡，5盎司白蘭地牛排Ｘ炙烤干貝蘆筍捲，再搭配甜點控最愛的肉桂捲打造成「肉桂龍捲風餅皮」，鹹甜一起吃！簡直像開餐酒館，還為大家搭配「聖誕跨年豪華套餐」提早為歲末年終聚餐做準備。
年終狂歡就是要夠氣派！去年以頂級海陸美味寵粉的必勝客，今年豪華升級成「白蘭地牛排干貝披薩」，結合經典開胃菜培根蘆筍捲與鮮甜炙燒干貝，搭配以法國干邑白蘭地熬煮、淡淡酒香的鮮嫩5盎司厚切牛排主餐，再灑上櫸木天然煙燻熟成、帶有淡淡堅果香氣的荷蘭煙燻高達起司，太多美味、太費工了吧。
以為只有這般就太小看必勝客，當前菜、主餐都有了，想吃甜點怎麼辦？必勝客這次還首創甜點控與起司控都不能錯過的「肉桂龍捲風餅皮」限定餅皮，把近年超夯的肉桂捲融入「芝心龍捲風餅皮」，滿滿包覆牽絲的莫札瑞拉芝心起司與溫潤濃厚的肉桂醬，再撒上糖粉點綴，一片披薩竟然包辦鹹甜香滋味，會不會太貪心！而且限定「肉桂龍捲風餅皮」想加在哪都可以，即日起大比薩加價130元、小比薩加價100元，就可以升級成「肉桂龍捲風餅皮」。
還超前部署將於11/15推出期間限定「聖誕跨年豪華套餐」，包括期間限定「白蘭地牛排干貝比薩」搭配「肉桂龍捲風餅皮」，加上一個大比薩（外帶）或一個小比薩（外送）、嘉年華海陸起司拼盤及可樂1瓶，豪爽吃下滿滿澎湃一整桌好料；偷偷分享，透過PK雙饗卡APP訂購「聖誕跨年豪華套餐」還會再加送「冰藏起司塔」1個。
另外，麥當勞今年Signature極選系列限期回歸「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，還能一次大嗑兩隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」。更祭出年終優惠大放送，麥當勞歡樂送獨家優惠「雞塊買6送6」，冷／熱經典美式或酥嫩鷄翅也有「買1送1」！