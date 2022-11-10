9大速食雙11優惠戰！肯德基6炸雞111元　麥克雞塊買4送4

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麥當勞搶攻雙11優惠！11/11(五)當天登入APP，參加一日限定「暖心雙11」專屬任務刮刮樂活動，有機會抽中「4塊麥克鷄塊買一送一」，相當於大家最喜歡的「雞塊買4送4」！還有銅板價「10元小薯」優惠，及「單點現烤焙果送薯餅」好康，通通有機會一次刮就送。
肯德基：PK雙饗卡APP「6炸雞111元」！11款雞省優惠買一送一
肯德基雙11限定11款雞省優惠驚喜！11/4(五)～11/14(一)共計2波段連吃11天。首波11/4～11/10一整週，大推6款人氣點心、飲料「買一送一」！包括4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、玉米濃湯、可樂，及PK會員限定的香酥脆薯及經典熱奶茶，共計6款美味下殺5折起。第二波11/11～11/14開賣肯德基2套「雙11歡聚餐」，「6咔啦脆雞＋6原味蛋撻」超值優惠價333元（原價612元）；以及限定PK雙饗卡會員「超飽足套餐」優惠價222元，內含：青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶 x 2。
更狂的「PK雙饗卡APP」雙11優惠，11/9～11/11連3天，每日上午10點準時開搶隨饗券，「20塊上校雞塊」只要11元、「6塊咔啦脆雞」111元、3份「雙11十二塊雞桶派對分享餐」，「12塊炸雞＋3份大薯＋6顆蛋撻＋可樂」吃上3份只要1,111元，（各項每日限定販售200份）。
必勝客：PK雙饗卡APP「9吋小比薩111元」
必勝客「PK雙饗卡APP」雙11優惠，11/9～11/11連3天，每日上午10點準時開搶隨饗券，「雙11鬆厚個人比薩」1個6吋鬆厚個人比薩（限定115元以下口味）只要11元；開嗑1個限定460元以下口味的「9吋鬆厚小比薩」111元；「12吋鬆厚大比薩（限定690元以下口味）爽吃6個」1,111元。（各項每日限定販售200份）。
頂呱呱：自由選3點心99元！神組合「呱呱包＋地瓜薯條＋紅茶雪泥」
頂呱呱驚喜1＋1＋1美味點心三區自由選只要銅板價99元，人氣神組合「呱呱包＋地瓜薯條＋紅茶雪泥」有料賺翻必吃！「原味炸雞＋脖子2隻＋玉米濃湯」也是99元，包括阿勇雞塊3入、玉米濃湯通通有得選，超有誠意隨便選都賺。
漢堡王：5款「買1送1」爽吃3種牛肉堡 折扣碼送薯球
漢堡王11月「歲末必嗑霸王省」11/1～12/20祭出長達50天5折起優惠，最新5款「買1送1」爽吃3種牛肉堡，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡通通買1送1；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈；三層犇牛、重磅培根牛肉等個人超省餐通通100元起；雙人激省餐最便宜150元就開吃。官網消費滿199元輸入優惠碼「BKSALE」就送中份辣薯球；消費滿399元輸入優惠碼「BK399」則送中份洋蔥圈。
繼光香香雞：會員折50元！免費送炸物
繼光香香雞歡慶雙11，提前於11/1(二)～11/21(一)只要成為新會員或是既有會員，都可立即獲得「50元電子折價券」乙張，消費滿300元直接現折50元。相當於會員選購經典1號餐（大份香香炸雞＋阿根廷魷魚260元）再加購一份40元以上的炸物點心，等於炸物直接免費送！包括45元的田字薯或墨魚花枝丸、40元的塔香蘿蔔糕或塔香百頁豆腐，都能無痛加菜爽吃。
21世紀風味館：「整隻烤雞」天天79折
21世紀風味館11月慶祝感恩節，烤雞天天21%OFF優惠曝光，11/1～11/30整個月無條件祭出「整隻烤雞天天79折」，原價440元的烤全雞現省92元，11月整個月都只要優惠價348元爽吃30天，而且網購、外送、現場門市全都適用折扣好康。
拿坡里：增量51％「超級戰斧雞腿」下殺69折
拿坡里炸雞專賣店限定才有的「超級戰斧雞腿」，重量比原本增加51%，每隻都超過半斤重的「超級戰斧雞腿」，即日起至12/5爽吃33天限定優惠，辣味4隻超級戰斧雞腿，特價411元（原價596元），下殺69折；辣味2隻超級戰斧雞腿，特價229元（原價298元）。記得先致電拿坡里炸雞專賣店預訂餐點，或是線上訂餐並完成付款，再到店取餐比較不會等到生氣啊。
bb.q CHICKEN：姓名對中「韓、妞、歐、巴」爽吃同樂食雞餐
bb.q CHICKEN雙11對中姓名吃優惠！即日起至12/6，「同樂食雞餐」期間限定優惠價795元（原價808元套餐），凡姓名對中「韓、妞、歐、巴」任一同字，即可再享669元優惠開吃，最高現省139元！套餐包括調味半雞6種口味任選1種、去骨炸雞4種口味任選1種、韓國進口飲料3選2，每人每日限購一組。