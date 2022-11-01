漢堡王5款「買1送1」！爽吃3種牛肉堡50天 折扣碼送薯球
漢堡王每月祭出「霸王省」優惠幫大家省荷包！最新11月歲末年終祭出長達50天5折起優惠，11/1～12/20最新5款「買1送1」爽吃3種牛肉堡，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡通通買1送1長達50天；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈；三層犇牛、重磅培根牛肉等個人超省餐通通100元起；雙人激省餐最便宜150元就開吃。網訂滿額輸入折扣碼，再送中份辣薯球或洋蔥圈。
11月漢堡王「歲末必嗑霸王省」11/1～12/20祭出長達50天優惠，除了有大家最愛的5款「買1送1」，從脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡，到中杯百事可 樂、辣薯球通通買1送1；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈，還有8塊雞塊＋大份薯條及8塊雞塊＋中份辣薯球都是特價99元。
肉肉控推薦超划算百元起個人超省餐，除了犇牛肉堡、重磅培根牛肉堡套餐，還有雙層系列雙層小華堡、雙層火烤牛肉堡套餐都只要119元，更豪邁的三層犇牛堡套餐也只要159元！雙人激省餐則是最便宜150元就開吃，包含勁濃安格斯、安格斯厚切牛雙套餐、或是人氣華堡、勁濃安格斯牛肉堡搭配兩份小薯、兩杯小杯百事可樂，最高直接現省133元。
除了餐點直接祭出優惠價，網訂滿額輸入折扣碼再送好康，官網消費滿199元輸入優惠碼「BKSALE」就送中份辣薯球；消費滿399元輸入優惠碼「BK399」則送中份洋蔥圈。雙十二12/2～12/12還加碼限時11天享受雞薯條漢堡套餐，經典華堡或勁濃安格斯牛肉堡，搭配熱銷雞薯條、小份薯條、小杯百事可樂，超澎湃199元滿足到不行；雙人餐「安格斯厚切＋花生安格斯牛肉堡＋五塊雞塊＋小份薯條＋兩杯小杯百事可樂」299元，每人可是150元有找吃飽飽。
另外，頂呱呱全台門市11/2(日)～11/6(日)限5天，「原味雞腿5支」祭出68折優惠價只要188元（原價275元），現省87元。活動期間內，凡購買原味雞腿5支，還可享有優惠45元加價購，可享地瓜薯條1份、甜甜包2入＋經典泡菜1盒或35元飲品2杯（3選1）。提醒限門市現場購買，每人限購2組，加購上限任選10組；劍潭店不參與此活動；不適用外送、APP及電話預約點餐喔。