萬聖節麥當勞玩任務「雞塊買1送1」 頂呱呱5支雞腿188元
萬聖節炸雞優惠吃不完，大家快把握限今天麥當勞10/31萬聖一日限定，打開麥當勞APP玩「一指就搗蛋」專屬任務，就有機會獲得「4塊麥克鷄塊」、「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「酥嫩鷄翅」等買1送1，或「大蛋捲冰淇淋」等超值優惠券。怕大家吃不過癮，《NOWnews今日新聞》再幫大家挖出最新11月速食優惠，11/2～11/6限5天，頂呱呱「5支炸雞腿」祭出68折優惠價只要188元，大方幫腿控直接現省87元。
麥當勞週一Monday不Blue！10/31(ㄧ)萬聖一日限定，打開麥當勞APP玩「一指就搗蛋」專屬任務，就有機會獲得「四塊麥克鷄塊」、「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「酥嫩鷄翅」等買一送一，或「大蛋捲冰淇淋」等超值優惠券，優惠專屬任務刮刮樂只限今天喔。
而且麥當勞歡樂送即日起至11/1還販售「哆啦A夢萬聖派對餐」，只要購買「漢堡萬聖派對餐」、「麥克鷄塊萬聖派對餐」或「陽光鱈魚堡萬聖派對餐」，免費加贈萬聖節南瓜裝限定「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」，自己做最應景可愛的討糖袋。
最新11月速食優惠，則有全台頂呱呱門市11/2(日)～11/6(日)限5天，「原味雞腿5支」祭出68折優惠價只要188元（原價275元），大方幫腿控直接現省87元。而且活動期間內，凡購買原味雞腿5支，還可享有優惠45元加價購3選1。
超值加購45元可選地瓜薯條1份、甜甜包2入＋經典泡菜1盒或35元飲品2杯；35元飲品有可樂系列、功夫紅／綠／青／蜜茶可選。提醒大家頂呱呱最新優惠活動限門市現場購買，每人限購2組，加購上限任選10組。劍潭店不參與此活動。不適用外送、APP及電話預約點餐喔。