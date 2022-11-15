達美樂99元披薩「官網額滿」搶不到！網友曝「秒訂」密技
達美樂「99元9吋披薩」開賣，多達15種口味外帶9吋小披薩只要99元起，超狂優惠回歸爆搶，有消費者反應上官網預訂老是顯示「已額滿」搶不到，現在官方不藏私，幫大家公開一招「秒訂」成功的密技，調整「取餐時間」或修改「訂購披薩數量」；還是訂不到的話，更有網友透露自己訂購成功的秘訣，沒想到竟然「打電話超順訂完」。
達美樂掀起搶購熱潮的「99元9吋披薩」，昨日起將限7天開賣至11/20，有鑒於上回優惠引爆饕客大搶，導致提前結束販售。這回不少老饕聰明消費，早早在官網線上預訂好康，但也有不少消費者反應訂購時老是遇到系統顯示「已額滿」。官方如今也公開訂購秘訣，當選購好披薩準備送出訂單時，系統顯示「已額滿」、或甚至秀出「剩餘可訂購數量」時，先不要氣餒，建議調整訂單內的「取餐時間」再試試；或者根據剩餘數量，修改「訂單披薩數量」，較能成功下單。
不過仍有不少網友反應官網塞爆了，根本點不動；也有粉絲透露，官方APP甚至完全打不開。還是訂不到的饕客們，可以試試網友分享已經訂購成功的秘訣，竟有不只一位網友表示靠「打電話超順訂完」。
達美樂這波「99元9吋披薩」有多達15種口味可選購，光是一次能吃到不同滋味的四喜系列就有多達5款，包括闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、海鮮戀人四喜、經典四喜，外帶9吋小披薩通通只要99元，另外還有超級豪華、雙醬薯球夏威夷、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、超級墨西哥等口味也都是99元。
而且同步推出的還有加價系列，超級老饕四喜、嚴選四喜、壽喜燒牛柳等7種口味是139元；爽吃2種龍蝦口味，龍蝦舞沙拉、龍家壽喜牛雙享也才179元。還有半價優惠專區可一起加購，升級帕瑪滋心餅皮現在只要40元，蒜香起司球-原味則是35元。還沒訂到的朋友，看完這篇再到官網試試看手氣吧。
另外，必勝客雙11祭出超狂個人披薩99元、9吋小比薩111元後，即將再於11/15～11/21推出最低56折的優惠套餐隨饗券，必勝客9吋比薩小套餐特價490元（原價860元），限定460元(含)以下口味＋1份德國芝心腸(6條)＋1份黃金和風鱈魚塊(10塊)＋1.25L可樂一瓶；11/22～11/28則有2個六吋個人鬆厚比薩（限定115元(含)以下口味）特價只要170元（原價230元）。
達美樂「99元9吋披薩」優惠資訊表
優惠時間：11/14～11/20
活動內容：外帶小披薩1個優惠價99元起。（換購加價系列口味、餅皮或額外加配料、起士需另付費。）
免付費客服專線：0800-291-252
訂購網址：https://www.dominos.com.tw