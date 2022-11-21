世足賽肯德基6套優惠碼！最俗139元吃飽　再抽梅西可樂瓶

▲2022 FIFA卡達世界盃足球賽開戰爽吃美食優惠，肯德基大推6套世足賽炸雞優惠餐，最便宜139元起，爽嗑「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要379元，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！（圖／翻攝自肯德基FB）
▲2022 FIFA卡達世界盃足球賽開戰爽吃美食優惠，肯德基大推6套世足賽炸雞優惠餐，最便宜139元起，爽嗑「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要379元，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！（圖／翻攝自肯德基FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-11-21 10:48:59

2022 FIFA卡達世界盃足球賽開戰，邊看球賽當然要大嗑美食才過癮，不少速食業者也來送優惠，肯德基大推6套世足賽炸雞優惠餐，最便宜139元起可吃「咔啦雞腿堡＋四塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」，爽嗑「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要379元，多人分享的「8咔啦脆雞＋2咔啦雞腿堡＋6原味蛋撻＋百事可樂(瓶)」​優惠價729元等。套餐內含有瓶裝可樂的話，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！麥當勞粉專留言抽「麥當勞世足賽限定襪」剩最後一日。

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話不多說，馬上為大家揭曉這次肯德基世足賽炸雞優惠餐6套優惠碼與內容，從139元起至729元，包括咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、原味蛋撻、上校雞塊、香酥脆薯等人氣美味通通有，還有青花椒香麻脆雞也在列。而且「5」開頭優惠碼的套餐不只可外送，這次還剛好符合滿350元外送免運的好康。​套餐內含有瓶裝可樂的話，還有機會抽中「梅西可樂瓶」！（數量有限，送完為止。依據門市的實際情況供應；​部分優惠餐點僅供外帶或內用或預訂快取。詳情請見官網）

「40210」：咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3＝優惠價379元

「40366」：咔啦雞腿堡 x 1＋四塊上校雞塊 x 1＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1＝優惠價139元

「40411」：咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3＋青花椒香麻脆雞 x 3​＝優惠價399元

「40404」：咔啦脆雞 x 2＋香酥脆薯(小) x 1​＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1​＝優惠價149元

「40359」：咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡 x 1＋8塊上校雞塊 x 1＋百事可樂(小) x 2＝優惠價259元

「50363」：咔啦脆雞 x 8＋咔啦雞腿堡 x 2＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1​＝優惠價729元

另外，麥當勞Facebook粉專留言獲得「麥當勞世足賽限定襪」活動倒數只剩一日，至今（21）日晚上23:59，在活動貼文下方邀請朋友並留言，即具備抽獎資格；11/28麥當勞Facebook粉絲專頁將隨機抽出10個得獎幸運兒並公告。即日起至12/20，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿33元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「Y2022」，即享6塊麥克鷄塊或經典美式（冰／熱）或酥嫩鷄翅「買1送1」，人氣最高的麥克雞塊相當於買6送6

▲優惠碼「40210」，爽吃咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3只要379元，現省197元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲優惠碼「40210」現省197元，爽吃咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，只要379元。（圖／翻攝自肯德基FB）

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