阿根廷爆冷輸球有多扯？「真實成績」曝光 梅西神話破滅
2022卡達世界足球盃日前正式開踢，沒想到才剛開始就爆冷門，梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷22日首戰沙烏地阿拉伯，結果遭到1：2逆轉，讓全球球迷震驚，不敢相信阿根廷會輸球，堪稱史上最爆冷門的一場球賽，而這也打破13年以來，阿根廷首次輸掉梅西有進球的比賽。
編輯中心/綜合報導
比賽開局，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在開賽9分鐘就藉由一記12碼罰球拿下第1分，原本以為勢如破竹，結果阿根廷多次破門都因為越位得分無效，上半場結束以1分領先，進入下班場之後，沙國分別由謝赫里（Saleh Al-Shehri）、薩倫（Salem Al-Dawsari）2名球員取得1分，最後阿根廷爆冷門被沙國踢走。
根據日媒《日刊體育》報導，這場比賽的結局，中斷了阿根廷在國際賽事上，連續36場不敗的紀錄，另外，也打破了梅西「不敗神話」，因為過往的世界盃賽中，阿根廷只要梅西有進球的情況下，該場比賽就會拿下，結果這次爆冷輸球，兩項紀錄都被打破。
而根據過往的紀錄來看，阿根廷的世界盃對戰紀錄多次打進八強賽，拿過亞軍也拿過冠軍，對比起來沙烏地阿拉伯在世界盃表現就差強人意，多數都只踢進小組賽，甚至2010年、2014年皆未能晉級成績作收，最佳成績沒有拿過獎盃，在世界排名第51，更遠輸阿根廷第3的成績，結果本屆賽事以2：1逆襲成功，讓全球球迷為之驚嘆，更加期待後續沙國的賽事。（編輯：張嘉哲）