大S臉書自介暗藏玄機！1句話不知放多久 完美對比聲明書
汪小菲日前遭週刊爆料，未能履行與前妻大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下500萬元生活費，氣得他直接公開近一年的支出明細，正面槓上徐家，一連串的發文嗆聲引起各界關注。然而，近日就有網友發現，大S的臉書自介寫下一句話，與其發出的聲明書完美對比。
編輯中心/綜合報導
汪小菲日前在微博上砲火連連，因被指控沒有履行與大S的離婚承諾，從3月開始積欠逾500萬元，直接曬出支出明細表示「只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！」除此之外，汪小菲砲火猛烈，還點名了徐媽媽、小S、小S老公許雅鈞，甚至連周渝民、藍正龍以及小S前男友黃子佼都入列，媽媽張蘭也公開錄音檔表示「不要逼我公開證據」等。
面對汪小菲母子的指控等等，大S在日前透過律師發出聲明提到「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身心！」也對於兩人過去婚姻關係感到抱歉，希望一切都能夠歸於平靜，強調自己以來都是遵守著雙方的調解內容。
而聲明過後，大S就未再表態，不過近日就有網友發現，大S臉書自介有一句「口出惡言者OUT」的字眼，雖然不清楚更改時間是否為近日，但不少網友都認為，該句話也應證了大S所做與所說的一致性，包括聲明書提到「好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到」、「不曾於媒體負面發言，向來祝福汪先生，所有媒體報導並非其願」完美對比自己所發出的聲明書以及自介的理念。（編輯：張嘉哲）