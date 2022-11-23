Mister Donut感恩節優惠！甜甜圈限5天「任選10入299元」
大家最愛的Mister Donut，日前才推出聯名GODIVA的奢華可可季，默默賣爆每間門市，早早就掛上當日售完的牌子。明（24）日起推出超狂感恩購物節優惠，甜甜圈「任選10入299元」，11/24(四)～11/28(一)限5天開賣！平均一顆不到30元，超划算銅板價一定要吃爆。
記者蕭涵云/台北報導
每回推出優惠活動的Mister Donut甜甜圈總讓人難以抗拒，經過車站專櫃或小7，也忍不住順手帶上幾顆，滿足口腹之慾。攜帶方便的Mister Donut甜甜圈，連外送都不怕影響賞味最佳狀態，成為大家愛吃愛買的甜點選擇。
為歡慶一年一度的感恩購物節，11/24(四)～11/28(一)限5天，期間限定推出「甜甜圈任選10入299元」的優惠組合，平均一顆不到30元的超划算銅板價，每顆幫荷包最高省下9元，還不把握時間開吃！
提醒大家，感恩購物節優惠限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；限當場一次領取，優惠不得併用。且於7-ELEVEN門市市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用喔，記得看清楚再搶購。
另外，在美熱銷超過40年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，結合歷年超人氣口味打造期間限定的聖誕節組合，包括「暖萌薑餅系列」、招牌巨大化「Cookiecake餅乾蛋糕系列」、「鐵定聖誕禮盒」、「MOMENTS時光提盒」等4款系列商品。聖誕必備的薑糖餅乾，佐上最受歡迎的巧克力、肉桂、核桃、夏威夷果仁等配料，搭配難以抗拒的軟Q棉花糖與知名白巧克力，還手繪上超可愛的聖誕老公公、聖誕麋鹿、討喜小熊、超萌雪人、Mistletoe槲寄生、白色雪地等圖樣，超萌開賣。