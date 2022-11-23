汪小菲殺紅眼轟大S！微博熱門全霸榜 陸網最想知道這事
大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，從三月至今已經欠下超過500萬元的生活費，讓汪小菲理智線斷裂，一連在微博開嗆，不僅曬出支出明細，還點名不少徐家人，戰火引起大陸網友關注，22日整天微博熱搜榜上直接「霸榜」，眾多關鍵字都與汪小菲有關。
編輯中心/綜合報導
仔細觀看22日微博熱搜榜上的關鍵字，汪小菲與大S婚姻關係備受矚目，其中第一條到第七條都與汪小菲有關，「小菲早啊！搭上飛機了嗎？」、「床墊找到了」、「大S經紀人說汪小菲婚內外遇」、「大S經紀人說張蘭賣了一萬箱酸辣粉」、「你的電費我心疼，你的文字還愛她」、「大S汪小菲離婚一週年」、「汪小菲再曝許雅鈞養小三」等七條熱門話題。
其中第一名的為「小菲早啊！搭上飛機了嗎？」由於汪小菲日前發文嗆聲要來台處理相關事宜，讓大批狗仔、媒體都在機場等候，結果苦等就是等不到汪小菲，所以22日汪小菲並沒有來到台灣，讓不少大陸網友傻眼的說「今天就臨陣脫逃，那床墊怎麼辦」、「等著你搬床墊，小菲哥」。
另外則是汪小菲嗆大S「窩囊廢」不換的床墊，據悉，這床墊是世界頂級大牌，網友發現該品牌為HÄSTENS頂級瑞典床墊，是瑞典皇室御用品牌，要價高達200萬元，但沒講是人民幣或新台幣，因此被稱作是「床墊界的勞斯萊斯」，因為汪小菲貼文提及，讓該床墊熱搜度直線上升。而究竟汪小菲何時會來台，或者還要爆出更多內幕，各界都等著看。（編輯：張嘉哲）