麥當勞感恩節「買1送1 」明限期開刮 買牛肉堡送地瓜條
麥當勞感恩節回饋消費者，明（24）日感恩節當天一日限定「食分感謝」活動，官方APP開刮「買1送1」，買BLT安格斯牛肉堡還送金黃地瓜條。並攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇打造公益時尚，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，3個系列共15款直接官網開放免費下載，上頭設有愛心條碼方便消費完即可順手捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，號召大家一起響應愛心雲端捐贈。
記者蕭涵云/台北報導
全年蔬果使用量超過6成來自在地農產品的麥當勞，響應感恩節推出「食分感謝」活動，於明天11/24(四)當天一日限定，會員登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂，就有機會獲得「金黃地瓜條買1送1」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等好康。饕客們設好鬧鐘準備開刮囉。
台灣麥當勞根據中華社會福利聯合勸募協會「Z世代公益行為調查」，Z世代平均一年進行18.7次公益行為，逾4成願意捐發票做公益（44.2%），關注對象以兒童名列第二（41.2%），並認為做公益是生活中舉手之勞。亦即簡單便利的管道，更能帶起公益行動，麥當勞便攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖。
打造「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款的NFT個性潮圖，也將於明天11/24起在麥當勞官網開放免費下載，上頭設有愛心條碼方便消費完即可順手捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」；或可至全台麥當勞餐廳自動點餐機購餐，於「電子發票類型」頁面的「愛心捐贈」點選「麥當勞叔叔之家」，號召大家一起響應愛心雲端捐贈，順手做愛心幫助遠地就醫兒童家庭。
據了解，「麥當勞叔叔之家慈善基金會」成立25年，每年可提供12,775個日房數，透過醫院社工轉介入住，為遠地就醫兒童家庭提供「出門在外的家」；透過免費住宿與關懷服務，成為跨區遠地就醫的兒童家庭安心休息的地方。
另外，繼光香香雞迎接感恩節也送出全年度優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4連續兩週末星期四至星期日共限8天，繼光香香雞「買大送中」，只要買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券（12/5起可兌換）；而且12/8起憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。