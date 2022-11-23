重機騎士追撞小黃慘死！家屬淚喊「要道歉」　司機聲明曝

麥當勞感恩節「買1送1 」明限期開刮　買牛肉堡送地瓜條

▲麥當勞感恩節11/24當天一日限定「食分感謝」活動，官方APP開刮「買1送1」，買BLT安格斯牛肉堡還送金黃地瓜條。並攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇打造公益時尚，堪放官網免費下載以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，3個系列共15款可選。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞感恩節11/24當天一日限定「食分感謝」活動，官方APP開刮「買1送1」，買BLT安格斯牛肉堡還送金黃地瓜條。並攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇打造公益時尚，堪放官網免費下載以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，3個系列共15款可選。（圖／麥當勞提供）

記者蕭涵云/台北報導

麥當勞感恩節回饋消費者，明（24）日感恩節當天一日限定「食分感謝」活動，官方APP開刮「買1送1」，買BLT安格斯牛肉堡還送金黃地瓜條。並攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇打造公益時尚，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，3個系列共15款直接官網開放免費下載，上頭設有愛心條碼方便消費完即可順手捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，號召大家一起響應愛心雲端捐贈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全年蔬果使用量超過6成來自在地農產品的麥當勞，響應感恩節推出「食分感謝」活動，於明天11/24(四)當天一日限定，會員登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂，就有機會獲得「金黃地瓜條買1送1」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等好康。饕客們設好鬧鐘準備開刮囉。

台灣麥當勞根據中華社會福利聯合勸募協會「Z世代公益行為調查」，Z世代平均一年進行18.7次公益行為，逾4成願意捐發票做公益（44.2%），關注對象以兒童名列第二（41.2%），並認為做公益是生活中舉手之勞。亦即簡單便利的管道，更能帶起公益行動，麥當勞便攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖。

打造「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款的NFT個性潮圖，也將於明天11/24起在麥當勞官網開放免費下載，上頭設有愛心條碼方便消費完即可順手捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」；或可至全台麥當勞餐廳自動點餐機購餐，於「電子發票類型」頁面的「愛心捐贈」點選「麥當勞叔叔之家」，號召大家一起響應愛心雲端捐贈，順手做愛心幫助遠地就醫兒童家庭。

據了解，「麥當勞叔叔之家慈善基金會」成立25年，每年可提供12,775個日房數，透過醫院社工轉介入住，為遠地就醫兒童家庭提供「出門在外的家」；透過免費住宿與關懷服務，成為跨區遠地就醫的兒童家庭安心休息的地方。

另外，繼光香香雞迎接感恩節也送出全年度優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4連續兩週末星期四至星期日共限8天，繼光香香雞「買大送中」，只要買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券（12/5起可兌換）；而且12/8起憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。

▲使用在地台農57號黃色地瓜的麥當勞「金黃地瓜條」，原價65元、品嚐價58元；地瓜配餐（金黃地瓜條＋38元冷熱飲），原價75元、品嚐價68元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲使用在地台農57號黃色地瓜的麥當勞「金黃地瓜條」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞號召大家一起響應愛心雲端捐贈，攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞號召大家一起響應愛心雲端捐贈，攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「愛心雲端捐」NFT個性潮圖有「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款可選。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「愛心雲端捐」NFT個性潮圖有「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款可選。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞NFT個性潮圖設有愛心條碼，方便消費完即可順手捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞NFT個性潮圖設有愛心條碼，方便消費完即可順手捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲繼光香香雞感恩節送出優惠最大檔週年慶，11/24～11/27、12/1～12/4限8天，繼光香香雞「買大送中」配世足賽剛剛好；憑週年慶兌換券，炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球，任選3樣加購優惠只要99元，還有全新炸滷米血、酥炸蝦捲上市。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞感恩節「買大送中」，11/24～11/27、12/1～12/4限8天開吃。（圖／香繼光提供）

繼光香香雞感恩節限8天「買大送中」　任選3點心99元划算

Mister Donut感恩節優惠！甜甜圈限5天「任選10入299元」

獨／壽司郎人氣TOP 10鮭魚過半霸榜　「冠軍」卻被它搶去

吃王品石二鍋送《傳說對決》虛寶　不用消費加LINE送桌布

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀