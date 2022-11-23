汪小菲離奇休戰大S！百萬博主氣死了 「真活該被欺負」
大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，從三月至今已經欠下超過500萬元的生活費，讓汪小菲理智線斷裂，一連三天在微博開嗆，不僅曬出支出明細，還點名不少徐家人。然而，今（23）日汪小菲態度180度大反轉，發文求和前妻大S，超突然的轉變讓百萬博主「圈內老鬼」都看不下去發文了。
編輯中心/綜合報導
汪小菲今（23）日在微博貼文「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜，我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是媽媽，我感謝你，我什麼都不說了！」有別於前幾日砲火文，該則突如其來的休戰文更引關注。
對此，百萬娛樂博主「圈內老鬼」發文表示「老鬼真的被汪小菲氣死了！又妥協了！又軟了！怪不得被大S一家吃得死死的！這次事情是她們挑起的，這件事你站理，你就應該和他們幹到底，讓具俊曄離開你買的房子裡！憑什麼你給他付房貸、付電費，你倒好，對方還個床墊，S媽要你別說了，你就妥協了，開始自我反省感謝他們全家，真的無語，你真是活該被她們欺負！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我真的非常同情汪小菲的處境...但這樣開戰一半突然求和，內幕不單純啊」、「對於汪小菲，我只能說是恨鐵不成鋼」、「還以為汪小菲能打贏這一仗了，結果又是同套路了」而汪小菲雖然發出休戰文，不過疑似因為媽媽張蘭在直播時聽到這件事後，立刻傳語音給汪小菲「你做錯什麼了你道歉？你個慫蛋」讓汪小菲又把休戰文刪除，再度掀起熱議。（編輯：張嘉哲）