大S不忍了！傳千萬床墊載回S Hotel還汪小菲 業者噤聲
汪小菲近日與前妻大S一家槓上了，起因為汪小菲被大S指控積欠500萬生活費，似乎惹怒男方，因此在網路上持續爆走，更點名國民姊夫具俊曄「你個窩囊廢，換個床墊行嗎？」掀起「床墊之亂」番外篇。今（23）日有媒體發現大S在汪小菲直播後，立刻請人載著價值千萬床墊到S Hotel，似乎打算歸還給汪小菲。對此《NOWnews今日新聞》實際致電求證S Hotel，業者低調拒絕給答覆，似乎享給老闆汪小菲保留隱私。
記者汪睿琦/綜合報導
飯店業者今聽聞汪小菲的床墊被送達飯店，僅簡短以「公關不在場」拒絕答覆。不過根據《ETtoday東森新聞雲》報導，業者曾低調證實床墊已經送到飯店，但並不清楚老闆的家務事。
事實上，床墊之亂一切起因於汪小菲21日在微博上砲轟「那個家4個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費，還讓我孩子在那兒，都給我回北京來。」
而該床墊也被汪小菲媽媽張蘭曝光為「世界頂級大牌」，要價200萬元，還是以大S背部量身訂做的，相當昂貴，不過張蘭未說明200萬到底是台幣還是人民幣。後來也有網友透露，該床墊品牌應為HÄSTENS頂級瑞典床墊，是瑞典皇室御用品牌，而汪小菲當初買給大S的款式，據報導指出，目前同款床墊要價932萬。