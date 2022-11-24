S HOTEL毀的汪小菲床墊非千萬海絲騰？官方「二度暗示」
▲大S將床墊運回S HOTEL，飯店昨（23）日晚間公開床墊銷毀切割過程。（圖／記者葉政勳攝影）
記者蕭涵云/綜合報導
｜ 2022-11-24 11:31:58 2022-11-24 11:39:58
汪小菲不滿前妻大S徐熙媛再婚後，與國民姊夫具俊曄還睡在他買的
千萬床墊上，數日頻頻暴走發微博嗆聲好幾回，昨（23）日大S火速回應將床墊運回S HOTEL，飯店晚間還公開床墊銷毀切割過程，全民既關注愛看、又飆罵荒謬。未料，畫面一播出，卻遭質疑受公開處刑的床墊，並非傳說中的千萬Hästens海絲騰？而Hästens海絲騰官方微博不僅先發出「床組阻燃」測驗影片，還置頂說明最頂級的Grand Vividus床組，「整床重達530KG」，疑二度暗示自家產品的身價不凡。經查，Hästens海絲騰床墊從外觀到內部，確實與銷毀款式不同；530公斤的重量應該也難如畫面中兩名壯漢可輕鬆搬運。
由於微博網友挖出，張蘭在直播中透露，大S現在睡的床墊來自世界頂級大牌，還說「汪小菲按照大S腰部軟硬度，量身訂製」，為愛妻浪費了十幾個床墊，才換上最適合家人的款式。受最多人點名、加上台灣Hästens海絲騰低調透露，汪小菲和大S曾於台北市信義區BELLAVITA的海絲騰專門店購入Vividus床墊；且當年進口台灣時約600萬的價格，據悉現今已漲至超過900萬，讓眾人更深信昨晚運回S HOTEL的床墊擁有千萬身價。
瑞典皇室御用品牌Hästens海絲騰，創立於1852年以製作馬鞍起家，選用頂級馬尾毛、幼羊駝毛等天然素材，並以優異工藝打造出舒適度極佳、有如睡在雲端般的體感，自豪是「世界上最好的床（The Best Bed in the World）」。據了解，海絲騰的床墊可依顧客需求量身訂做，透過縝密測量、繪圖與剪裁，並採獨特分層製造，上下兩片床墊分毫不差地攻打造出能呼吸的調節空間，提供更高的撐托程度與柔韌性，至少需花費350小時方能製成；經典藍白格紋100%緹花棉布外觀，則還有金米、銀灰、深棕等顏色可選。
Hästens海絲騰的床組在台灣雖然動輒百萬、甚至頂級款高達千萬，仍受不少明星、政商名流青睞，包括好萊塢巨星湯姆克魯斯、南韓女團BLACKPINK成員Jennie都愛睡。
2020年更曾攜手設計大師Ferris Rafauli打造最奢華之作，為頂規Grand Vividus設計獨特面料，在經典格紋中點綴標誌性小馬圖案，頂級床組還選用比以往更多的奢華馬尾毛及羊毛，並搭配瑞典松木、黃銅等高檔材質製作；在經典藍白格紋以外，還有極致黑、幻影灰與頁岩色，共四款從大自然汲取的天然色彩。整床雖重達530公斤，床墊頂端呈現雲朵蓬軟樣貌，難怪Hästens海絲騰敢自豪有如睡在雲端般的體感，價格更是飆破兩千萬。 ▲Hästens海絲騰床組也曾在Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》現身。（圖／翻攝自Hästens海絲騰IG）
而有媒體昨晚拍到，被S Hotel銷毀的床墊上有英國品牌SLEEPEEZEE的標示，對此，飯店回應是「原封不動從地下室搬出來」。經查，Hästens海絲騰雖然接受客製化，但外觀一定會保有標誌性經典格紋；從官網上分享的製作影片也可看出，Hästens海絲騰的床墊內會仔細鋪上層層馬尾毛，與昨晚公開畫面的床墊內部組織完全不同。
事實上，英國品牌SLEEPEEZEE席俐斯名床也有英國雙皇徽認證，採用獨立筒彈簧結構搭配天然蠶絲等材質，打造高度支撐性並貼合人體工學、軟硬適中的舒適睡感，入門價約3～4萬元，最貴也要10萬元。
一張床墊鬧得沸沸揚揚，雖然台灣Hästens海絲騰低調未證實S HOTEL銷毀床墊的身世。但Hästens海絲騰官方微博已在昨日發出「床組阻燃」測驗影片，遭網友揶揄是低調回應汪小菲「床墊給丫燒了」之說；還置頂說明最頂級的Grand Vividus床組，「整床重達530KG」，疑二度暗示自家產品的身價不凡。
▲Hästens海絲騰微博分享「床墊阻燃」影片。（圖／翻攝自Hästens海絲騰微博） ▲Hästens海絲騰微博透露頂規Grand Vividus重達530KG。（圖／翻攝自Hästens海絲騰微博） ▲Hästens海絲騰官網影片，看得出床墊內部結構。（圖／翻攝自Hästens海絲騰官網） ▲Hästens海絲騰官網影片分享床組製作過程，看著出床墊表面有如雲朵般蓬軟。（圖／翻攝自Hästens海絲騰官網）