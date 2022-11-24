汪小菲「曾怕大S看甄嬛傳」！眾連結今昔笑翻：真說中了
女星大S日前因為前夫汪小菲未付生活費而告上法院，汪因此失控在微博上發出多條爆炸性言論，在兩岸之間掀起極大的討論聲量。就有網友回去翻看兩人以前在節目《幸福三重奏》中的片段，發現汪小菲曾說「害怕大S看《後宮甄嬛傳》」，這無厘頭的話令網友不禁連結至今日情況，紛紛笑翻。
編輯中心/綜合報導
原PO於微博發出大S與汪小菲上節目《幸福三重奏》的片段。汪小菲坦言希望另一半有自己的興趣，將心力花費在上頭，不要把所有注意力都擺在家庭和自己身上，並表示最怕看到大S躺在按摩椅上看《後宮甄嬛傳》的模樣，因為會擔心對方將劇裡的招數都用在自己身上。
隨後汪小菲求生欲爆發，直誇大S底子不錯。大S則透露汪小菲對自己與男星拍感情戲都不會吃醋，甚至還會在一旁觀看，充當現場員工。
而關於《後宮甄嬛傳》，大S當時便有在《幸福三重奏》節目中說過自己已重溫了8遍，眾網友立即將這段言論與今日兩人的處事方式連結，相比汪小菲在微博上一連瘋狂發文，大S僅以2次聲明心平氣和的回應，讓不少網友認為就像是《後宮甄嬛傳》當中那些善於計畫、處理事態的嬪妃，直誇大S「EQ高+危機處理NO.1」，並搞笑說汪小菲一語成讖「被自己的話說中了」。（編輯：李惠婷）