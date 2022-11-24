獨／心怡妳在哪？永安市場尋人啟事是真的　網讚：超癡情

汪小菲「曾怕大S看甄嬛傳」！眾連結今昔笑翻：真說中了

▲汪小菲曾經最怕大S看甄嬛傳，眾連結今昔笑翻：「真說中了」。（圖／大S徐熙媛臉書、汪小菲微博）
▲汪小菲曾經最怕大S看甄嬛傳，眾連結今昔笑翻：「真說中了」。（圖／大S徐熙媛臉書、汪小菲微博）

編輯中心/綜合報導

女星大S日前因為前夫汪小菲未付生活費而告上法院，汪因此失控在微博上發出多條爆炸性言論，在兩岸之間掀起極大的討論聲量。就有網友回去翻看兩人以前在節目《幸福三重奏》中的片段，發現汪小菲曾說「害怕大S看《後宮甄嬛傳》」，這無厘頭的話令網友不禁連結至今日情況，紛紛笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於微博發出大S與汪小菲上節目《幸福三重奏》的片段。汪小菲坦言希望另一半有自己的興趣，將心力花費在上頭，不要把所有注意力都擺在家庭和自己身上，並表示最怕看到大S躺在按摩椅上看《後宮甄嬛傳》的模樣，因為會擔心對方將劇裡的招數都用在自己身上。

▲（圖／微博：竟然是瓜田裡的猹）
▲汪小菲在節目《幸福三重奏》中坦言自己最怕大S看《後宮甄嬛傳》。（圖／微博：竟然是瓜田裡的猹）
隨後汪小菲求生欲爆發，直誇大S底子不錯。大S則透露汪小菲對自己與男星拍感情戲都不會吃醋，甚至還會在一旁觀看，充當現場員工。

而關於《後宮甄嬛傳》，大S當時便有在《幸福三重奏》節目中說過自己已重溫了8遍，眾網友立即將這段言論與今日兩人的處事方式連結，相比汪小菲在微博上一連瘋狂發文，大S僅以2次聲明心平氣和的回應，讓不少網友認為就像是《後宮甄嬛傳》當中那些善於計畫、處理事態的嬪妃，直誇大S「EQ高+危機處理NO.1」，並搞笑說汪小菲一語成讖「被自己的話說中了」。（編輯：李惠婷）

大S豪宅9萬電費太驚人！他細數「天價原因」：呼吸都花錢

大S床墊銷毀！品牌「回應了」　網秒笑瘋：汪小菲會氣死

汪小菲離奇休戰大S！百萬博主氣死了　「真活該被欺負」

汪小菲殺紅眼轟大S！微博熱門全霸榜　陸網最想知道這事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀