傻眼！大S千萬床墊銷毀「真面目」是它 蝦皮一張才賣8千
大S近日與前夫汪小菲因為離婚協議撕破臉，汪小菲一連串在微博砲轟，甚至直言「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」加上汪小菲媽媽張蘭提到床墊價值千萬，讓兩人過去一起購買的床墊引起關注。而昨日，大S將床墊送去汪小菲的S Hotel，業者更直播將床墊報廢，讓不少人驚呼連連，但也有網友發現，該床墊品牌並非瑞士高級床墊品牌海斯騰Hästens旗下產品，甚至在蝦皮找到同款床墊只賣8000元，又掀起話題。
編輯中心/綜合報導
大S日前派人將床墊送到S HOTEL還給汪小菲，汪小菲隨即發出休戰文提到要把「床墊給燒了」，23日晚間，S HOTEL公開完整銷毀過程，6分鐘內就被工作人員割爛，外界都一致認為這是價值千萬的頂級品牌海斯騰Hästens。
不過尷尬的是，在S HOTEL公開銷毀的過程當中，卻被發現慘被割毀的床墊並不是網傳的價值千萬床墊，而是來自英國品牌SLEEPEEZEE，官網頂規價格大約10萬元，與海斯騰Hästens的價格顯見有落差，另外還有網友發現該款床墊在蝦皮平台上也有業者在販售，一個床墊售價8千元。
而海絲騰表示，客戶能客製化床墊顏色，但外觀都會保有格紋的設計特色，沒有純白色的選項，不過仔細端看S HOTEL割毀的床墊是純白色的，顯然與之描述有所出入，不過也因為該起床墊事件，讓品牌海絲騰得以宣傳自家產品，也是另類的掀起話題。（編輯：張嘉哲）