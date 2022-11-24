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全聯「福利熊秘密」曝光！脫帽子照爆紅　婆媽逛10年不知

▲網友近日發現全聯吉祥物「福利熊」其實是一個大光頭。（圖/路上觀察學院）
▲網友近日發現全聯吉祥物「福利熊」其實是一個大光頭。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

全聯福利中心因為長時間的營業加上販售的東西應有盡有，成為不少婆媽購物買菜的最佳選擇，其店內朗朗上口的主題曲，加上超可愛的吉祥物福利熊，大朋友小朋友都印象深刻。不過，近日，就有網友討論「有人看過....福利熊拿下帽子的樣子嗎？」引起廣大網友熱議。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「怪怪的.....他為什麼變光頭？」只見貼出的照片，全聯福利熊的頭頂原本都有戴著帽子，但該網友在某間全聯卻發現沒有戴帽子的福利熊，而且還是大光頭，讓他著實嚇了一跳。

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▲網友逛全聯發現福利熊沒有戴帽子，而且還是大光頭，瞬間嚇到。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「摁？怎麼會是光頭啊」、「原來是光頭＝＝....從來沒注意到」、「福利熊變光頭突然不可愛了XD」、「帽子在他的手上，他的帽子本來就是菜籃喔！」、「怎麼是光頭啦，太有喜感了」、「脫下帽子後就是長這樣，我買過之前全聯出的玩偶，帽子拔下來就真的長這樣，之前補習班把帽子拆下來大家笑到噴飯」。

而也有內行網友科普，透露官方過去就介紹過福利熊，福利熊是「從店內與芭樂擺在一起的魔法葫蘆中誕生，在此出生的牠便將全聯當成故鄉，並夢想成為店內的一名模範店員，而福利熊是一隻擬人化的白熊，其身高為兩個麵包長，體重與購物推車相當，平時戴著的淺藍色帽子能拿下來作為購物袋使用」。讓不少婆媽驚呆表示「原來帽子真的是菜籃！而且還是大光頭，太逗趣了」。（編輯：張嘉哲）

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▲網友也曾經買過福利熊的娃娃，把帽子拔掉之後發現是光頭笑噴。（圖/路上觀察學院）

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