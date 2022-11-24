大S連續聲明保持「1原則」！教科書反擊贏了 律師也稱讚
大S（徐熙媛）近日指控汪小菲沒有履行離婚協議，從三月至今欠下高達五百萬的生活費用，讓汪小菲在微博一連串開砲。而雙方也各自都有發出聲明澄清，不過對比汪小菲的暴走，各界認為大S的聲明顯現更有氣度，引起討論，連知名律師林智群也大讚「大S真的做得不錯」。
編輯中心/綜合報導
汪小菲日前連續幾篇文砲轟，加上媽媽張蘭在直播間爆料種種事蹟，還指出自己都有證據「不要逼我公開」引起軒然大波。對於前夫家的猛烈指控，大S一開始先發出聲明透露離婚原因以及強調自己「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！」向社會大眾道歉，也希望一切都能歸於平靜。
而在被前婆婆張蘭爆出會吸毒、出軌等等事蹟，大S也二度理性發出聲明，透露汪小菲日前公開的明細表並非由她所列，自己實際上也沒有拿到4000多萬，並表示「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！」也駁斥婚內出軌的事蹟說「維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌」。
兩篇的聲明都秉持同一個原則「不口出惡言」，讓不少網友大讚大S的危機處理以及高EQ，根本是教科書等級，也讓律師林智群在臉書發文表示「分手不出惡言，大S真的做得不錯」不少網友也紛紛回應「這真的很強，已經被對方講成這樣了，還能那麼心平氣和」、「希望這個高EQ不是為了掩蓋更多的內幕，但論態度來說，大S已經完全贏了」。（編輯：張嘉哲）