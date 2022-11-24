李敖12年前神預言！「大S媽、張蘭會大對決」 網友朝聖
大S（徐熙媛）近日指控前夫拖欠500萬元的生活費，引起兩人隔空開戰，兩人大小私事都被爆出，牽扯徐家其他人，甚至汪小菲媽媽張蘭也加入戰局。然而，近日就有網友分享一段影片，影片中已故作家李敖上節目時曾說「不看好這段感情」，且點評其中原因，如今看來被網友譽為是「神預言」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「李敖當初預言政治局勢之後被稱為是先知，但其實他過去也成功預言大S跟汪小菲的婚姻，李敖大師是不是很厲害？」只見貼出的影片當中，為李敖12年前上節目《綜藝大哥大》的舊片，當時主持人張菲詢問「你怎麼看大S和汪小菲的閃電婚姻？」李敖則直接說「不看好！」讓張菲相當驚訝。
李敖接著繼續分析，因為這種演藝人員，跟豪門的婚姻，很少成功的，透露除了彭雪芬以外。但李敖也接著說，不過彭雪芬在家裡受盡了婆婆的氣。提到汪小菲的媽媽張蘭，李敖說「今天我們看到北京的女強人張蘭，大S能受她氣嗎？大S媽媽能讓她女兒受汪小菲媽媽的氣嗎？很快地就看到，海峽兩岸兩個媽媽的對決，好戲連台，敬請期待」讓現場觀眾以及主持人張菲全部哈哈大笑。
如今大S與汪小菲婚姻破局，汪小菲媽媽張蘭戰力更是滿點抨擊徐家人，徐媽媽也有發聲反擊，讓不少網友紛紛回應「這才是真的神預言＝＝」、「說到預言他們的婚姻，我只服李敖」、「李敖真的有料欸」、「李敖很懂豪門婚姻的生態喔」。（編輯：張嘉哲）