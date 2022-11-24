尷尬！大S冷瞪「嗆老太婆」畫面挖出 劇情彷彿現實上演
汪小菲近日和前妻大S（徐熙媛）告上法院追討500萬生活費，氣得他一連在微博砲轟爆料，媽媽張蘭也加入戰局，指出大S姐妹吸毒等，大S則發出聲明否認，張蘭則又代替汪小菲發出聲明，三方互動掀起關注。然而，就有大陸網友挖出，大S過去出演的偶像劇《流星花園》的經典片段，結果其演繹的台詞與情境，彷彿就在現實上演，讓網友瘋傳朝聖。
編輯中心/綜合報導
只見網友挖出的畫面當中，大S飾演的杉菜正和道明寺母親道明楓說話，由於當時道明楓反對兩人交往，杉菜直接忍不住開嗆「你不要老虎不發威！就把我當病貓！老太婆！」道明楓聽完之後嚇壞表示「老太婆？」杉菜接著又說「怎麼樣？我就是在說妳！死老太婆，如果妳這麼寶貝妳的兒子，幹嘛不買一條狗鏈把他栓在家裡不就得了？」
由於張蘭疼兒子的心眾所皆知，加上原先汪小菲打出停戰文之後，媽媽張蘭打電話過去直呼「你做什麼需要道歉？你個慫蛋」，隨後汪小菲就刪文，接著張蘭又替汪小菲發出10點聲明，讓大陸網友不懂這一波操作，認為汪小菲為何不能自己處理事情，而是都聽從媽媽的話，甚至是聲明都是張蘭發布，讓大陸網友封汪小菲是「媽寶」。
如今大S過去在戲劇中與媽媽角色對嗆片段被挖出，台詞情境又是媽媽疼愛孩子的心境，讓不少大陸網友紛紛表示「這段是先演起來放著以後回放嗎？可真準啊」、「誰不演這段，偏偏大S就是剛好演這段」、「現在看來挺諷刺啊，小菲要是再什麼事都張蘭打點好，那可真不行」、「彷彿真實上演在現在了呢」、「小菲聽媽媽的刪掉停戰文，又是媽媽幫忙發聲明，張蘭真的是太溺愛孩子了」。（編輯：張嘉哲）