怕病毒？3奧客用餐要店家提供「梅花座」 網一面倒轟爆
國內近期疫情趨緩，各項防疫措施鬆綁，逐漸朝向正常生活邁進。不過就有網友去餐廳用餐時發現，有客人要求店家在自己兩側的桌子不能帶客人入座，宛如要店家替他們量身打造「梅花座」。如此行徑讓網友看不下去，直呼「拿錢出來包桌好嗎？搞的店家難做其他客人憤怒」。文章引發熱議，大家紛紛怒批奧客不可取。
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自己在餐廳用餐時，看到有3位客人要求店家說，兩側桌子都不能帶客人入座，還強調「座位間隔很近有其他人在很危險」，讓原本在他們右側用餐的客人十分不滿。原PO不禁傻眼痛批，「兩側不要有人拿錢出來包桌好嗎？搞的店家難做其他客人憤怒，請這三個生物的家人來快來領回好嗎？」
網友也紛紛在底下留言回覆說，「怕傳染危險，就在家好好待著，出來吃飯還怕這個」、「憑什麼你們用餐的兩側不允許有其他客人？怕危險的話外帶拿回家吃吧」、「怕就別在外用餐，同樣付錢內用憑什麼要別人配合你們的任性」、「有本事就包場，錢不夠，就包一包回家去吃」、「我是店家我就不做這單生意，因爲令人火大」。
不過從原PO的敘述和分享的照片看來，店家似乎是答應了他們的要求，讓兩側抱持空位，讓網友搖頭認為「奧客是店家自己慣出來的」、「店家真的不安排其他客人入座，那是誰的問題」、「為了三個客戶，得罪了其它所有客戶，值得嗎」。（編輯：倪浩軒）