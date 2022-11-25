家樂福年菜升級　單品、套餐、火烤兩吃一應俱全

今年農曆年假長達10天，不少民眾為避免聖誕與跨年完後手忙腳亂辦置年貨，已開始提前部署做準備。家樂福指出，近年疫情影響下，冷凍年菜需求上升，約占整體年菜市場60%，總銷售金額約20~30億。而今年春節年菜名店仍為大勢，從經典單品到年菜套餐滿足各方口味。
記者陳美嘉／高雄報導
家樂福年菜評選會，除邀請各界美食專家擔任評審，今年更首次邀請會員VIP顧客共襄盛舉，從消費者的角度評選出美味、方便且高CP值的推薦年菜，還有澎派鍋物、送禮優選百款商品，單筆購買禮盒商品滿555元贈紅利點數3萬點(等同現金100元)。
年菜名店像是老協珍、佳佳、彭園、王品、逸湘齋、十八匠作、麒王府等，推出經典單品、年菜套餐滿足各式需求。此外，家樂福更針對素食族群推出蔬食風潮套餐組，聯手熱浪島、崇華齋、十芳苑推出蛋奶素與全素品項，吃素也能健康又澎派。另聯名商品更是從LINE FRIENDS熊大與兔兔、卡納赫拉、蠟筆小新到最夯的SPY x FAMILY間諜家家酒通通有，年菜、肉乾禮盒、過年零食無所不包。
家樂福也推動年菜趨勢再升級，除了精緻、美觀、便利外，和家人好友聚餐最愛的火烤兩吃節慶感直接搬回家，這一鍋、海底撈、林聰明砂鍋魚頭都是歷年熱銷排名商品，今年再加上乾杯X黑毛屋本家、七里香、這一鍋X燒肉同話的可煮可烤兩吃組合。