2023年新突破！神測驗曝「人生轉捩點」　化危機為轉機

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不固定工時，但獎金多－第2題
固定工時固定薪水－第3題
2、你通常是對人抱怨的人，還是聽人抱怨的人？
對人抱怨－第4題
聽人抱怨－第5題
3、當朋友失戀難過時，你會？
不會放太多心力－第6題
同樣感到難過－第7題
4、遇到喜歡的人，你會有什麼反應？
緊張－第8題
開心到更多話－第5題
5、與家人之間無話不談嗎？
否－第9題
是－第6題
6、遇到事情時，你會先關注自己，還是他人的狀況？
他人－第7題
自己－第10題
7、某天有工作要做，但最期待的電影上檔，你會如何選擇？
先把工作排開－第11題
先工作－第12題
8、很容易交到新朋友嗎？
是－答案A
否－第9題
9、對於自己的想法很有自信嗎？
是－答案B
否－第10題
10、害怕孤獨一人的時候嗎？
否－答案C
是－第11題
11、在工作或學業上，你通常游刃有餘，還是苦苦追趕？
苦苦追趕－答案D
游刃有餘－第12題
12、喜歡請身邊人吃飯嗎?
是－答案E
否－第13題
13、晚上跟朋友約吃飯，公司主管突然來電有急事請你幫忙，可以提升考績，你會...
幫忙－答案A
拒絕－答案D
【測完看答案】
答案A：你即將遇上「愛情轉捩點」
你是事業心很強的人，也喜歡認識各式各樣的朋友，在旁人眼中是相當外放的個性，但在面對感情時，你卻如同換了個人，憋憋的不知道如何表達情感，甚至會太過緊張，變得不像自己，這樣的個性可能會導致你的戀愛之路滿是荊棘，讓你在2023年不是遇到錯的人，就是無法把握對的人，明明身邊異性來來去去，但戀愛之神卻好像忽略你的存在，只能回過頭繼續在工作上拼搏。你此刻最需要的是朋友的陪伴與助攻，他們幫你篩選好的對象，替你拉近與他的關係。
可以找身邊選到答案C的朋友，他可能就是你的戀愛軍師，能夠用力推一把，把你推進天菜的懷抱，在2023年談一場甜蜜的戀愛。
答案B：你即將遇上「親情轉捩點」
你是相當關心親人的人，並相信自己能給他們良好的建議，讓他們能過得更好。只是，新的一年即將來到，大家都有自己的想法與對未來的憧憬，過往你關心他人的方式，也許會成為變相的壓力，家人可能會變得不太知道如何跟你溝通，你也無法理解明明是為了他們好，為何總是不領情，只能逐漸疏遠，因為疏遠而感到遺憾。在即將來臨的2023年，你在此刻最需要的是專注於自己的事情，等待某個事件的契機，可能是失戀了與家人哭訴，或是與家人出現一樣的興趣，激發出深藏在心中，對彼此的關心。
可以找身邊選到答案D的朋友，與他相處能使你更放鬆。2023年你可以從他身上學系到，不把焦點過度放在他人身上，學習專心在自己身上，讓你緊繃已久的臉蛋重新綻放笑容。
答案C：你即將遇上「友情轉捩點」
你的個性比較自我，對他人沒有太多的關心，不喜歡被別人的感受所牽絆，有些人會覺得跟你相處很輕鬆，但是，隨著新的一年的來到，也許你一直都做自己，不過他人也許一直隨時都在改變，可能是心情、可能是與人來往相處的方式，如果你堅持著以往的處事方式，或許會因為只顧慮到自己，而傷害了最親近的朋友。因為沒有惡意，所以你會對朋友的離開感到困惑甚至不滿，明明只是想要一段簡單的互動，彼此卻難以互相理解。你此刻最需要的，是反思自己對待他人的方式，多一點關心，就能多知道對方的感受。
可以找身邊選到答案E的朋友，他可能會給你最直接的建議，同時能包容你的自我，給你更多成長的空間，2023年你可以學習漸漸降下防備心、與人相處多點彈性，可以收穫不同人際關係帶來的益處。
答案D：你即將遇上「學業/工作轉捩點」
你不喜歡把自己逼得太緊，習慣用自己的步調面對外界的事物，而且喜歡把注意力放在自己有興趣的事情上面，雖然看起來有點任性，但絕對真誠。只是，在2023年這樣的態度，有可能導致你在高強度的學業或工作上容易不太適應，隨著進度的落後，壓力也接踵而至，嚴重影響自己的心情，也導致他人對你的評價降低。你此刻最需要的是好友的鞭策，最好是一起讀書的同學，或是同個單位的同仁，跟著他們一起念書工作，可以增加你的動力，還能彼此訴苦減輕壓力。
可以找身邊選到答案B的朋友，他能夠真誠地為你好，關心你，不怕尷尬的督促你，讓你在2023年試著對自己嚴厲一些些，因為你心裡知道一時的自律可以帶你達成目標！
答案E：你即將遇上「財務轉捩點」
你的個性不拘小節，而且相當有自信，也因此做決定時總是特別快，尤其跟錢有關的決定，完全不囉嗦，以至於錢來得快去得快，加上你不喜歡表現出小氣的模樣，對待自己與朋友都相當大方。不過，在2023年，如果你依舊如此瀟灑地用錢，或許可能會遇到急需用錢時卻沒錢的窘境。你此刻需要的是貴人點醒你，可能是理財的方式，也可能是對待金錢的態度，讓錢能夠在戶頭與錢包里住得久一些。
可以找身邊選到答案A的朋友，他們在你遇到財務危機時可能會義氣相挺，給予金援，並且在2023年教會你學習理財、如何儲蓄，以備未來不時之需。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。