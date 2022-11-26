C羅挖褲襠「吃下它」！15秒畫面瘋傳 球迷愣：到底吃啥
2022卡達世界足球盃小組賽如火如荼的進行當中，然而日前葡萄牙出戰迦納時，巨星「C羅（Cristiano Ronaldo）」卻突然做出詭異的舉動，將手伸進褲襠且拿出一樣東西來吃，讓不少球迷看了相當驚訝的說「C羅到底吃了什麼啦！」
編輯中心/綜合報導
C羅日前領軍葡萄牙隊力抗迦納，結果再第65分鐘打進了他自己贏得的12碼球，而這也讓他創下第1位在5屆世界盃都攻破球門的男足球員，他國家隊生涯第119場進了118球，也是男足紀錄保持人，最終踢走迦納，讓FIFA官方深感佩服，忍不住發文直呼「一個傳奇的歷史時刻」、「他是神，不屬於這個世界」。
不過有趣的是，在比賽當中，C羅突然把手放進褲襠裡，原本不少球迷以為只是調整褲子的位置，沒想到下一秒C羅突然從褲襠拿出一樣東西塞進嘴裡，然後開始咀嚼，讓人好奇是什麼東西或者零食可以放在褲襠內。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「什麼.....C羅到底吃了什麼我的老天」、「這肯定是他的秘密武器」、「C羅該不會把能量棒放在他的褲襠吧」、「老天啊！誰來告訴我誰能超越C羅的瘋狂」；不過根據《The Athletic》取得葡萄牙足協的說法，C羅當時是從褲子裡掏出口香糖來咀嚼。（編輯：張嘉哲）