家長答應兒「休學打電動」！規定日打16小時 3天後崩潰
果然興趣變成「工作」就會變調！中國一對父母因兒子沉迷電玩遊戲而困擾，再聽聞兒子對老師提出未來要休學打電動的計畫，他們將計就計，讓他休學一周在家專心打電動，但也為其訂製嚴格的「每日KPI（績效指標）」，實施這套方法後，兒子玩了三天就哀喊不敢了。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，中國一對夫妻育有一名就讀國小三年級的兒子，但他對課業並不上心，常常花費大量時間在手機遊戲上，怎麼勸都無法節制，甚至還曾向老師誇下海口，表示自己未來要休學打電動，令父母及老師都極其頭疼。
父母後續轉變方法，順著兒子的願望，讓他向學校請假一周，一周的時間內他僅需專心玩遊戲，但是相對的，兒子必須嚴格遵守他們制定的「玩遊戲計畫」，像是一天需打電動16小時，且有一定的KPI要求，每天中午、晚上都要寫下反思當日遊戲過程的檢討書。
此外，媽媽也參考網友建議，特請遊戲高手到電玩世界與之切磋，讓他知道自己與高手之間的天差地別，父母表示，該作法是想讓兒子體會打遊戲也沒有這麼簡單。
計畫執行的首日，兒子表現的相當興奮，飯沒吃幾口就趕忙回到遊戲世界，可同樣的日程進行至第三日，兒子開始感受到不對勁，先後崩潰了4次。（編輯：李惠婷）