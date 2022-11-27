幕後功臣！曾參加五屆世界盃　日本隊御廚私藏菜單助贏球

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同時在日本足球國家隊訓練基地「J Village」擔任主廚的西芳照，每當日本隊出征時，他的睡眠時間一天就只剩5個小時，為了就是要為隊職員們送上最新鮮的飯菜，也因此成為了隊上不可或缺的成員之一。西芳照表示「有球員說他最期待每天吃什麼，對我來說這已經不是一份工作，我像是在為我的家人準備餐點，也努力營造出快樂的氛圍。」
由於負責照顧日本國家隊的胃，西芳照也培養出一項專長，並且成為了他的特色，那就是「現場烹飪」。這是西芳照設計的一個概念。他會在球員面前，根據他們的喜好烹飪主菜，然後端給他們。會培養這項「絕活」是因為有一次在全國巡迴賽時，他端出自助餐供球員享用，但有一些球員卻沒有動手碰實務。西芳照認為，因為食物沒有產生蒸氣，讓球員食慾減少，因此才設計了「現場烹飪」，透過烹煮的香氣、蒸氣聲，讓球員們的胃口增加。
這一次為了備戰卡達世界盃，西芳照在今年9月時，趁著去德國遠征返日的路途中拜訪當地，就先到杜哈日本隊預定的飯店以及當地市場踩點，確認住宿飯店的廚房設備以及餐廳動線。出外比賽，難免得因地制宜、靈活變通，由於卡達當地禁止食用豬肉，為了讓球員能攝取B1、B12兩種營養素，西芳照準備了以牛肉、雞肝、鰻魚等食材替代；而過往在比賽取勝後，選手最愛吃的豬肉咖哩，西芳照則是使用雞肉、牛肉以及羊肉三種肉類製作。另外，因為日本醬油含有酒精，也會被拒於卡達國門之外，因此西芳照改用中國的陳年醬油，以中國菜的做法製作晚餐的雞肉菜式。
除了以上菜式之外，日本隊還有三個固定菜單：在比賽前一天吃鰻魚、前兩天吃銀鱈西京燒、前三天吃漢堡排，這個「必勝輪值」也不會改變，其中漢堡排更是西芳照的拿手招牌菜。雖然料理必須配合當地食材去做調整，但西芳照也信誓旦旦表示「不會讓選手吃到不習慣的食物。」
除了做為隨隊主廚之外，西芳照也在各大社群平台上相當活躍，同時經營個人YouTube頻道「NISHI's KITCHEN」，拍攝影片進行各國菜式教學，從日本的家庭料理，到充滿異國情懷的各國料理，就連在這屆世界盃日本隊上德國隊賽前，他烹製的有著「要把德國吃掉」寓意的道地菜色「蘆筍荷蘭醬」也都放不吝嗇，將製作方法拍成影片分享。其中最受歡迎的食譜，大多是日本隊賽前賽後長詩的料理，例如傳統的西京燒、漢堡排、咖哩等。而西芳照的高人氣也讓他推出了個人品牌的醬料、咖哩。
在出征期間，西芳照都是早上6、7時就進廚房，到深夜才能睡下，儘管如此，西芳照說「想看到他們勝利的樣子，就算要縮減睡眠時間，也想要全力支持他們。」但身為本次日本隊唯一的5朝元老，西芳照坦言「在年齡上、體力上都有點吃力了」，打算在本屆卡達世界盃後退休，球員們感念他最後一次參與世界盃，還邀請他穿上日本隊球衣，站在中央與森保一教練、球員一起合影留下紀念。西芳照表示，他引退前最大願望，就是能陪伴日本國家隊，在世界盃舞台上踢出隊史最佳成績。