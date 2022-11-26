大賺選舉財！四叉貓自爆「選前10天收入」 明天馬上失業
2022九合一大選今（26）日登場，不少人起了個大早去投下神聖的一票，眼看選舉即將結束，就有網友好奇提問「有人賺過選舉財嗎？」引起不少熱議，更釣出網紅四叉貓劉宇自己分享，透露自己在選前10天狂上通告，最高可以賺到18萬元，讓網友相當吃驚。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「選舉期間可以促進很多經濟活動這應該很多人知道，那你們有誰賺過跟選舉有關的錢嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你是說走路工這種的？」、「有領過五百跟便當的啦」、「領過便當算是一種選舉財嗎？」
然而一片網友熱議當中，也釣出網紅「四叉貓」劉宇興奮分享表示「我我我！由於選前十天政論節目不會邀請候選人上通告， 在來賓缺乏的情況下，我這種小咖網紅就會每天接到通告， 平均一天可以接到4到6小時的通告， 一小時公定價是3000元，這樣算選舉財對吧？」
如果按照劉宇所說，平均選前十天每天都有4小時的通告，至少一天就能進帳12000元，如果都有6小時，則一天有18000元，因此十天收入大約落在120000至180000元不等，讓不少網友紛紛羨慕表示「4X真的是很會講欸」、「感覺這也是辛苦錢耶！還要被一群不同立場的罵」、「口條確實很適合當名嘴，加油4X！賺起來」、「哇勒！明天就失業了！」（編輯：張嘉哲）