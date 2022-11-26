縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張
2022九合一大選今（26）日登場，四點準時開始開票，不少縣市首長在開票經過一小時後，票數仍舊緊咬，讓各候選人支持者都相當緊張，沒有看到最後一個票箱前，輸贏都還很難說。不過就有網友討論「新北市是不是已經無懸念了？」貼文引爆熱議，不少人驚呼「侯友宜真的太扯，票數整個爆噴」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「.....佳龍真的是有點弱，連親綠媒體開票都快輸一倍，會是六都第一個宣布結束的縣市嗎？」也有網友表示「看一下開票前面都有些微拉鋸，有的到後面都還在拼，台南、屏東等等都是，結果新北一開票就爆噴血洗差距，真的是太扯了吧！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「侯友宜真的太鬼了＝＝」、「侯友宜直接爆噴....已經領先17萬票了，狂到爆」、「佳龍連努力都不想努力了QQ」、「安娘為！知道侯友宜會贏，但不知道會這樣碾壓」、「全台灣最懸殊的差距吧，超鬼的」、「侯友宜毫無懸念啊，準備宣布連任了」。
而截至下午5時25分，侯友宜得票數已經突破47.7萬票大關，而林佳龍僅有30.7萬的得票，按照今年新北市投票率55.5來看，投票人數大約182萬餘票，任一候選人得票超過91萬票左右就能確定當選，支持者都相當緊張。（編輯：張嘉哲）
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