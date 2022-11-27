民進黨敗「批原因是側翼」！他狠嗆高嘉瑜閉嘴：吃裡扒外
2022九合一大選於昨（26）日晚間正式結束，現執政的民進黨僅拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣共5縣市，國民黨則取得13縣市執政權。而在昨日開票期間，民進黨的縣市長選舉狀況不佳，該黨立委高嘉瑜便在節目中直指是因為「側翼網軍在選前到處出征別人」，此番言論令其中一個側翼粉專非常不滿，連發數文回嗆。
編輯中心/綜合報導
高嘉瑜26日在觀察選票情形時，認為民進黨票倉多有綠地變藍天之情形，便直批原因是「側翼網軍在選前到處出征別人」，認為這些言論對中間選民及年輕人的影響頗大，且側翼粉專的聲音會讓「同溫層自我感覺良好」，造成黨內剩一種聲音，並抱團出征其他言論，使得民進黨眾多前輩出走，越變越小。
臉書粉專「柯粉的超譯天地」對此不滿回嗆「高嘉瑜妳閉嘴啦！」，認為就是因為有她這種身在民進黨卻整天為柯文哲護航的人，他們才會非要在網路上開嗆，「妳的工作變我們在作，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？不狸貓這時力大側翼潑沈慧虹髒水妳譴責過時力了？沒有！因為你們就一起捧柯的啦！噁」。
有些人同意該粉專的看法「民進黨大敗她是不是很開心啊」，有人則反駁「別再罵王世堅與高嘉瑜了，台派不能只有一種聲音。側翼別罵的自己爽，把所有人都趕出去有用嗎？選得贏嗎？別再做親痛仇快的事。」、「說的好像立委的工作你做了一樣，+魚的工作又不是網軍」。
面對眾人的批評，「柯粉的超譯天地」更是多次發文回應，認為眾人「被有立場的新聞和名嘴帶風向了還不自知」，「難怪某些人要先把粉專都先抺了呢！粉專力量變弱，名嘴的言論份量就更大！把粉專抺成側翼網軍得利的是誰？你們還看不出來？」。（編輯：李惠婷）