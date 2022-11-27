6家餐廳瘋世足！啤酒399元無限暢飲狂送菜　啖居酒屋串燒

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活潑美式氣氛的Campus Cafe，即日起至12/18邀大家一起瘋足球嗨起來，凡點任一經典炸物拼盤，包括豪華總匯炸物拼盤、總匯炸物拼盤、澎湃好雞匯等，就「送2瓶海尼根Silver啤酒」；而且現在海尼根Silver啤酒大優惠，一手價6瓶499元、無限暢飲竟然只要399元。另外還有美食期間限定優惠，黃金酥炸佬墨番椒99元、美墨總匯炸物拼盤199元；還加碼23:00後贈送每桌爆米花（原價100元）乙份。
ABV美式餐酒館：成功預測冠軍抽iPhone 14！
ABV美式餐酒館瘋足球！只要在任一ABV餐廳消費，並於ABV任一FB／IG中的「預測2022足球冠軍國家是誰」貼文底下tag三位好友，且完成投票預測，即可參加「2022年ABV足球冠軍預測抽獎活動」。參加投票並成功預測冠軍，即可抽「iPhone 14」10名；只要參加投票就有機會獲得「四人分享餐」10名、「300元現金折抵券」10名等大獎，還有加利西亞章魚冷盤、酥炸香腸脆薯、西班牙可樂餅等加菜優惠。
金色三麥：猜中優勝免費喝啤酒！再賺5,000元吃飯金
金色三麥大手筆配置200吋超大螢幕即時播放世足賽，並推出限定「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」瓶裝啤酒，與一連串「足GO金彩」優惠活動，即日起至12/18內用消費穿著國家隊球衣拍照打卡，送350c.c.內用杯裝啤酒1杯；參加12/3起的16強賽對戰預測王活動，猜中優勝隊伍可獲得350c.c.內用杯裝啤酒兌換券。
購買12/17及12/18指定門市22:00後的冠亞季軍限定球賽門票，可享精選炸物拼盤及500c.c.啤酒2杯的加油組合餐早鳥價888元。還邀請17直播主化身一日足球女孩於特定場次現身門市，民眾挑戰現場玩遊戲有機會獲得金色三麥人氣餐點、17直播免費招待5,000元吃飯金等好康
Chili’s美墨餐廳：啤酒「第2杯半價！猜中冠軍抽獎3,000元禮券
Chili’s美墨餐廳世界盃4大互動體驗優惠，即日起至12/18(日)，凡穿著32強任一球隊世界盃球衣或配件（包含襪子／鞋子／手套／夾克等）， 免費招待「小份玉米脆片」（可選莎莎／鄉村醬）；掃描QR Code進入Confetti cam遊戲，拍照上傳至IG限時動態標記@Chilistw，可享有瑪格麗特／瓶裝啤酒／生啤酒「第2杯半價」優惠；追蹤@Chilistw並掃描QRcode遊玩FINDAFAN遊戲，找出10個隱藏球迷出示勝利畫面，即可兌換半份「洋蔥圈」；12/3～12/11單筆消費滿1,000元即可獲得預測抽獎券一張，猜中冠軍隊伍有機會抽中3,000元禮券。
TGI FRIDAYS：球迷應援分享餐搭配啤酒優惠
TGI FRIDAYS即日起至12/18，除了精彩轉播狂歡賽季，還推出球迷應援分享餐搭配啤酒優惠，分別有開胃分享樂、肉食大滿足、微醺加碼點等熱血假組合；還將不定期驚喜推出穿著指定服飾或對中姓名讀音，可享免費招待啤酒等優惠。
串串23：獲蔡康永「500盤」推薦！開放轉播球賽
西門商圈的「串串23」，是獨特融合日式居酒屋 x 西式餐酒館的新派串燒店，有別於一般美式豪邁路線，擁有多款自家精釀啤酒混搭異國美味。得意之作「黑糖乾爹牛肋條」獲本屆「500盤」蔡康永推薦，盛讚因朋友推薦而點了幾道奇怪的串燒，「調味果然特別，黑糖黑啤燒出的炭烤肉味，微苦有趣，在滿室酒香中吃肉串，備感輕鬆，是有想像力的廚師做出來的東西」，再搭配「黑糖乾爹」啤酒超對味。
新菜還有炭烤馬鈴薯的「桂香田園沙拉」，搭配清爽手搖飲系「23嵐」啤酒，碰撞出葡萄柚綠茶滋味；經典「坦都里雞肉串」搭配店家自豪百搭的「台灣難波萬」啤酒。特別於世足賽的營業時間內，都會開放轉播球賽，是少見的精緻賞球秘境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！