迪士尼控免等招商！公主、米奇出沒全台　玩到明年一次看

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今年9月份台南觀旅局推出「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動，高15公尺巨萌TsumTsum、10顆七彩米奇造型光球、6組拍照打卡牆，以及活動限定快閃店，並搭配周邊好吃好玩的安平商圈與古蹟景點，開幕截至9/18僅短短10天的時間就吸引逾30萬人次的遊客到場參觀，IG話題也是持續躁動，足見米奇與他的好朋友們，米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂魅力無法擋。
新北耶誕城
今年耶誕城Disney+巨星們全都來了！話題超高讓開城首周末就湧入68萬人朝聖，足見迪士尼眾角色魅力。第一站從板橋車站出發，映入眼簾的就是《冰雪奇緣》的雪寶展開微笑高舉雙手，登上由竹筍地標化身的雪白耶誕樹，彷彿在與每一位來參加耶誕城盛會的民眾打招呼；更吸睛的是，民眾在與可愛的雪寶合影時，還可看見後方市府大樓絢麗的光雕投影，構成一幅熱鬧歡愉的耶誕景色；走進廣場主燈區，還會有漫天人造飛雪，相當浪漫。
往裡走一點來到新北市府大廳，大型耶誕樹與燈光，營造冰雪童話森林奇境，大小朋友最喜愛的米奇、米妮裝置也在森林中，擺出俏皮可愛的姿勢，邀請大家來「米奇雪白森林」同歡，其中設計團隊更接地氣的將米奇、米妮手中塞入台灣在地小吃：大塊炸雞排、大杯珍珠奶茶，讓人親眼見證全都不禁會心一笑。不僅如此，在雙主燈區的府中燈區還有皮克斯玩具總動員各角色們、漫威「樹人格魯特」等，超萌角色藏身新板持續等你來挖掘！
三井MITSUI OUTLET PARK
Disney世界最不可或缺的當然還有童話公主們！這回公主們相約出沒在三井MITSUI OUTLET PARK北中南店，活動至明年2/28，打造「相遇公主」有史以來最長的110天聖誕燈飾展期，現場還搭配迪士尼公主系列歌曲與限定快閃店商品，除了狂拍美照，於三店打卡或消費滿額還有《冰雪奇緣2》手作系列印章組等聖誕禮物可兌換！
其中北部林口店以電影膠捲為概念，復刻公主系列四大經典場景，包含白雪公主準備吃下毒蘋果、貝兒和野獸跳的第一支舞、茉莉公主與阿拉丁乘坐神奇魔毯、長髮公主樂佩親眼見證天燈升天。台中店則有《冰雪奇緣》艾莎與安娜姊妹倆與全新打造的冰雪宮殿一起亮相；台南店中央廣場則可以一次和眾多公主與聖誕樹拍爆美照。
澎湖海上花火節
被譽為「一生一定要朝聖一次」的澎湖國際海上花火節2023年場次細節終於曝光了！今年結合迪士尼一百周年「奇幻百年．精彩永恆」盛事，繼2020年以迪士尼旗下品牌『漫威』推出主題無人機秀，今年共同打造堪稱史上最強迪士尼煙火秀，據悉將由經典角色米奇、唐老鴨領軍，無人機點亮澎湖夜空。預計更還有聯名週邊、限定美食開賣，心動的民眾絕對要持續關注才不會錯過最新資訊！
⭐「奇幻百年．精彩永恆」2023年澎湖國際海上花火節活動懶人包
📍活動日期：112年4月20日至6月29日，每週一、四
📍活動地點；澎湖馬公觀音亭園區