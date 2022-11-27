龍介仙差點贏下台南！黃偉哲險翻車 網挖賴神資料超殘酷
2022九合一大選26日落幕，經歷過一年多的選戰期，國民黨奪下13縣市首長位置成最大贏家，其中不少縣市「綠地轉藍天」。而其中往年都被調侃是「西瓜選區」的台南市，竟然險些翻船，民進黨黃偉哲僅贏謝龍介不到五萬票，讓外界認為這是一項重要的警訊，也有網友翻出賴神時代的數據，直言「黃偉哲未來四年再不加油，台南翻轉是遲早的事」。
編輯中心/綜合報導
根據這次開票過程，民進黨黃偉哲與國民黨謝龍介在開票時就一路緊咬，直至開票最後猜拉開差距，黃偉哲最終以43萬3684票順利連任，不過端看對手謝龍介的票數也來到38萬7731票，兩者相差不到5萬票，以台南深綠選區來說，黃偉哲只能算是險勝。
而也有網友挖出過去賴清德擔任台南市長時，賴清德第一屆市長參選時，奪下61萬9897票順利當選，後來競選連任時，更以71萬1557高票順利連任，當時對手黃秀霜只拿下26萬餘票，大勝對手，不過黃偉哲在第一任競選時，就僅拿下36萬餘票，只領先對手高思博31萬餘票5萬多，而本屆競選連任，雖然得票數增加，不過只差謝龍介不到5萬票，讓外界認為「台南西瓜」選區傳奇已經破滅。
不少網友紛紛表示「黃偉哲這次真的是選得很難看.....台南真的不要一直覺得不會翻轉＝＝」、「龍介仙雖敗猶榮了，台南打成這樣很精彩了」、「龍介仙真的可惜，不過台南應該要有所警訊了吧.....」、「黃偉哲這真的贏得不漂亮，希望民進黨不要再以為台南是西瓜選區了」、「賴神時代已經過了，越後面越是選人不選黨了」、「黃偉哲未來四年不好好做，下一屆說不定就翻盤了」。（編輯：張嘉哲）