吳亦凡遭判刑13年！出獄恐遭「化學閹割」 恐怖下場曝光
大陸藝人吳亦凡2021年8月遭到網紅都美竹指控「性侵未成年」、「酒桌選妃」等醜聞，北京朝陽法院日前一審公開宣判，吳亦凡強姦罪判處有期徒刑11年6個月、以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，合併執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。然而由於吳亦凡有加拿大戶籍，未來如果遭到驅逐出境，恐怕還要面對加拿大法律「化學閹割」之刑責。
編輯中心/綜合報導
根據加拿大的法律規定，當地對於性犯罪的追溯期間沒有設限，意指不管發生多久、受害者都可以向警方報案，將犯人起訴，意即吳亦凡即便在中國服刑完，遣返加拿大後，仍可能被加國起訴，而對於性罪犯的刑罰，加拿大自有一套「化學閹割」之刑，會在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。
據悉，加拿大的「化學閹割」之刑其實不是真的去除生殖器，而是一種藥物的控制方法，會在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，來達到抑制性衝動的作用，並不會真的絕育，但可能會引視覺及記憶力衰退的副作用。按加拿大法律，法官無實質權力可以判處性罪犯「閹割」，有關當局需要跟罪犯做精神鑑定，有專家判定才可執行。
據外媒《每日郵報》報導，曾經有接受過化學閹割的犯人受訪時透露，打這種針真的很痛，平均3個月要注射一次，雖然腦袋裡還是會有慾望，但身體完全無法出現反應，這樣不平衡的狀態令人相當痛苦；《紐約雜誌》也曾訪問過一位性成癮的男子，主動接受化學閹割，更分享自己打針的過程和之後的身體狀況，表示打針真的非常痛，幾個月之後自己連走入脫衣舞夜總會，身體都不會有感覺。（編輯張嘉哲）