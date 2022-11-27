全台「知名議員」落馬名單曝光！她高票當選　鄉民全驚呆

18歲公民權闖關失敗！她嗆「投同意沒腦子」　網灌爆開戰

▲2022九合一大選除了縣市首長選戰備受關注外，還有舉行18歲公民修憲複決案也是熱門話題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲2022九合一大選除了縣市首長選戰備受關注外，還有舉行18歲公民修憲複決案也是熱門話題。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022九合一大選26日落幕，其中，除了縣市首長選戰備受關注外，還有舉行18歲公民修憲複決案，在長達4個多小時的票數清點下，最終同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張劃下句點，雖然同意票大於不同意票，不過未達門檻，闖關失敗。對此，該複決案在社群、網路平台上引起極大討論。

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一名網友在「Dcard」貼文分析18歲公民修憲複決案內容，講出心聲表示「18歲就可以參選？我自己是認為18歲高中畢業什麼見識都沒有，怎麼能『被選舉』呢？只要家中有錢？ 人民頭腦清楚嗎，為什麼看到很多人都在推廣18歲公民權，覺得大家都沒有腦子，公民投票通過的話民法全部也會更改為18歲就有自主謀生能力，這樣合理嗎？也不是想要議論，只是我的主觀看法，個人認為18歲還沒有辦法參政被選舉的能力」。

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▲18歲公民權修憲複決案闖關失敗，其內容在選後仍舊引發討論。（圖/Dcard）
貼文一出，引起不少網友反彈「笑死，那20歲又有多出社會了？」、「好好笑的發言，我比較支持70歲以上不准投票」、「笑死人了，那他出來參選不會不要選就好喔？真不懂這什麼言論，還嗆人家沒腦子」、「你18犯法要自己負責，但你的未來不能自己決定」、「讓18歲的人提早參與政治接觸社會議題大推好嗎？沒過真的是因為門檻太高罷了」、「笑死，一堆大學屁孩在裝什麼假清高，一堆18歲的屌打你們這群人好嗎？」

而也有支持該網友論點表示「我就是那不同意的人，卻被一堆同意的酸，其實自由心證，想怎麼投就怎麼投，不用要求或酸意見不同的人，理性很重要」、「我是覺得不同意的人也有其考量啊，不用這樣惡言相向吧」、「所以我投不同意，也叫我身邊的人投不同意」；也有人理性提醒「其實這次是決定18歲人可不可以投票吧，選罷法裡還有規定至少要23歲才能參選，因此根本沒有18歲就能出來選舉的問題」。

▲18歲公民修憲複決案今（26）日以同意票512萬票（53%），不同意459萬票（46）%，依然無法通過965萬票的修憲複決門檻。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.26）
▲18歲公民修憲複決案（26）日以同意票512萬票（53%），不同意459萬票（46%），依然無法通過965萬票的修憲複決門檻。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.26）
而對於這次18歲公民權的投票結果，民進黨前立委林濁水也分析，表示因為修憲門檻太高，若要成功通過只能「廣結善緣」，但這項議題被民進黨當局拿來當將軍國民黨的利器，但實際上議題不好操作，「所以結果不但看不到什麼摧選舉票作用，甚至作用很可能適得其反」，其二為民眾保守性高，若要推動必須步步為營，但這次卻從18歲投票權，一躍到連「被選舉權」都囊括，使大眾更難以接受。（編輯：張嘉哲）

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