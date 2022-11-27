18歲公民權闖關失敗！她嗆「投同意沒腦子」　網灌爆開戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，引起不少網友反彈「笑死，那20歲又有多出社會了？」、「好好笑的發言，我比較支持70歲以上不准投票」、「笑死人了，那他出來參選不會不要選就好喔？真不懂這什麼言論，還嗆人家沒腦子」、「你18犯法要自己負責，但你的未來不能自己決定」、「讓18歲的人提早參與政治接觸社會議題大推好嗎？沒過真的是因為門檻太高罷了」、「笑死，一堆大學屁孩在裝什麼假清高，一堆18歲的屌打你們這群人好嗎？」
而也有支持該網友論點表示「我就是那不同意的人，卻被一堆同意的酸，其實自由心證，想怎麼投就怎麼投，不用要求或酸意見不同的人，理性很重要」、「我是覺得不同意的人也有其考量啊，不用這樣惡言相向吧」、「所以我投不同意，也叫我身邊的人投不同意」；也有人理性提醒「其實這次是決定18歲人可不可以投票吧，選罷法裡還有規定至少要23歲才能參選，因此根本沒有18歲就能出來選舉的問題」。
而對於這次18歲公民權的投票結果，民進黨前立委林濁水也分析，表示因為修憲門檻太高，若要成功通過只能「廣結善緣」，但這項議題被民進黨當局拿來當將軍國民黨的利器，但實際上議題不好操作，「所以結果不但看不到什麼摧選舉票作用，甚至作用很可能適得其反」，其二為民眾保守性高，若要推動必須步步為營，但這次卻從18歲投票權，一躍到連「被選舉權」都囊括，使大眾更難以接受。（編輯：張嘉哲）