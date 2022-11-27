台北12行政區「陳時中僅奪1區」！萬華票數讓所有人傻了

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該文掀起網友熱議論「台北本來就是藍營天下」、「連士林都輸XD」、「原來大同區才是死忠的」、「恭喜大安區回歸深藍鐵票倉」、「講白了就是死忠藍和死忠綠的對決」；部分網友則認為，蔣萬安會贏的其中一個原因是棄保效應「棄保操作多少還是有影響，大家很明顯更怕阿中上來」、「我們家大安區光武里，我知道的是，鄰居很多想投33的擔心被分票，最後含淚投萬安」、「33有被棄保啊，一堆人怕陳」。
此外，不少人還將焦點擺到黃珊珊「萬華區」的得票數，因時逢疫情肆虐時，身為副市長的她多次走訪萬華，並於剝皮寮開設快篩站，但該區票數排名仍在第三位，網嘆「33為了萬華賣命，結果拿不到該有的選票」、「如果我是33，我看到萬華這樣我會心灰意冷」、「萬華笑死，說的跟真的一樣，每個都好感謝」、「黃33為了萬華.....」。
對於萬華區開票數不如預期，黃珊珊表示跑萬華並非為了選舉，而是盡自己副市長的職責，所以不會把該做的事視為選票來源，認為許多萬華民眾對她肯定度很高，但「害怕」的人數超越了對其的肯定，她表示理解，「我不會去責怪任何人，每一個投票給我的人，我都心懷感激」，並表示台北市還有34萬多人相信中間的力量，相信正直誠善的她，這就是此次選舉的最大收穫。（編輯：李惠婷）