全台「知名議員」落馬名單曝光！她高票當選　鄉民全驚呆

台北12行政區「陳時中僅奪1區」！萬華票數讓所有人傻了

▲台北共12行政區，陳時中僅奪下大同區，而萬華區的票數排名讓所有人傻了。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲台北共12行政區，陳時中僅奪下大同區，而萬華區的票數排名讓所有人傻了。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）

編輯中心/綜合報導

2022九合一大選於26日晚間開票，備受矚目的台北市長位置最後由國民黨候選人蔣萬安拿下，以57萬5590票贏過另外兩位頗具聲量的候選人陳時中和黃珊珊，就有網友翻看中選會所提供之三人的12行政區票數分布，發現陳時中僅有1區贏過蔣萬安，額外眾人也吃驚其萬華區的選票數也高於黃珊珊。

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原PO於PTT貼出中選會提供的「台北市各區得票分佈」，觀察數字後能發現，台北市共12個行政區，陳時中僅有在大同區的得票數贏過蔣萬安，拿到共2萬6530票，其他11區域則都是蔣萬安得到最多票；黃珊珊則是在內湖區用4萬4466票贏過陳時中，其他11區皆排名第三。

該文掀起網友熱議論「台北本來就是藍營天下」、「連士林都輸XD」、「原來大同區才是死忠的」、「恭喜大安區回歸深藍鐵票倉」、「講白了就是死忠藍和死忠綠的對決」；部分網友則認為，蔣萬安會贏的其中一個原因是棄保效應「棄保操作多少還是有影響，大家很明顯更怕阿中上來」、「我們家大安區光武里，我知道的是，鄰居很多想投33的擔心被分票，最後含淚投萬安」、「33有被棄保啊，一堆人怕陳」。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.27）
▲不少網友注意到黃珊珊在萬華區的票數，直呼可惜。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.27）
此外，不少人還將焦點擺到黃珊珊「萬華區」的得票數，因時逢疫情肆虐時，身為副市長的她多次走訪萬華，並於剝皮寮開設快篩站，但該區票數排名仍在第三位，網嘆「33為了萬華賣命，結果拿不到該有的選票」、「如果我是33，我看到萬華這樣我會心灰意冷」、「萬華笑死，說的跟真的一樣，每個都好感謝」、「黃33為了萬華.....」。

對於萬華區開票數不如預期，黃珊珊表示跑萬華並非為了選舉，而是盡自己副市長的職責，所以不會把該做的事視為選票來源，認為許多萬華民眾對她肯定度很高，但「害怕」的人數超越了對其的肯定，她表示理解，「我不會去責怪任何人，每一個投票給我的人，我都心懷感激」，並表示台北市還有34萬多人相信中間的力量，相信正直誠善的她，這就是此次選舉的最大收穫。（編輯：李惠婷）

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