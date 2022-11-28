最後1天！Mister Donut「任選10入299元」 這樣搶最聰明
Mister Donut甜甜圈最優惠的「任選10入299元」，自從活動開跑後每天門市都大排長龍，以往被大家暱稱為「佛珠」的經典波提系列，更是人人必買的款式，今（28）日是Mister Donut好康折扣最後1天，還沒買夠的粉絲可要把握39元甜甜圈「任選10入299元」啊！雖然7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃不適用優惠，但不少人聰明地選擇提早衝捷運門市入手超方便。
記者蕭涵云/台北報導
歡慶感恩購物節推出的Mister Donut「甜甜圈任選10入299元」，平均一顆不到30元的超值銅板價，每顆甜甜圈直接最高現省9元，難怪大家都搶爆。優惠活動雖然限39元甜甜圈，但可補差價換購價高商品。聰明消費者一定會搶翻的，便是人見人愛的波提系列，口感Q彈擁有豐富嚼感的波提甜甜圈，包括經典蜜糖波堤、草莓波堤、草莓巧克力波堤、豆香波堤、雙層巧克力波堤、蜜糖巧克力波堤、優格波堤通通都是39元，7款都可以搭優惠便車直接便宜入手；另外還有天使法蘭奇、卡士達法蘭奇，也是屬於優惠活動內的39元品項。
而台北市的民眾想購買Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」優惠，也可以挑選交通方便的捷運門市購入，從北車捷運門市、西門站門市、小巨蛋門市、松江南京門市、新民權西門市、市政府門市，到剛剛新開的龍山寺站門市，都適用於這次的優惠活動，避開上下班尖峰時刻，排隊一下就能吃到划算甜甜圈。再次提醒大家，感恩購物節優惠限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；限當場一次領取，優惠不得併用。且於7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用喔，記得看清楚再搶購。
另外，曾創下單月布朗尼銷售片數高達3棟台北101，台灣第一家美式布朗尼專賣店coco.Brownies可可布朗，將開幕第二家門市「光復形象店」進駐台北東區美食商圈，順勢推出拐杖糖、新鮮草莓、白蘭地櫻桃乳酪、肉桂蘋果等聖誕布朗尼新品，還有應景的門市限定蛋糕及熱紅酒可搭配，一起度過香香甜甜聖誕節。