今晚變冷厚棉被拿出來！譚敦慈教做「1步驟」防塵蟎過敏
今晚就要變天，冷空氣南下氣溫一路溜滑梯下滑，不只要添加厚外套，櫃子裡的厚棉被也該準備拿出來了。但很多人拿出厚被子就會開始打噴嚏、流鼻水，對於小朋友來說尤其困擾，甚至可能蓋了被子後反而因為過敏整晚睡不安穩。在解封印冬被、冬衣前，家事教母譚敦慈教大家3招預防塵蟎過敏的方法，最簡單就是使用前先除濕，才能蓋的暖、睡得好，免受過敏干擾！
記者周淑萍/綜合報導
譚敦慈表示，即便有清洗乾淨再收納，但拿出來的衣物濕度其實還是很高，使用前建議民眾「先除濕」，尤其是毛衣、厚大衣，如果事先沒有做好防塵就收納，可能一穿就打噴嚏。以譚敦慈自己的換季方式舉例，毛衣、大衣會先用黏貼式的滾輪手把，來回把灰塵、棉絮給黏下，接著就會攤開在獨立的房間進行除濕。
厚棉被收納也是一樣，有時候數量一多，裡面的濕氣會較重。譚敦慈建議最好的方式就是用烘乾機或是烘被機烘一下來除去濕氣，同時也能消除塵蟎，但前提是家裡的棉被是可以使用烘乾機，如果不行使用烘乾機或是家裡沒有烘被機，還是有兩種作法替代，一種是幫棉被「蓋布袋」，套上黑色垃圾袋後拿到戶外去曬，切記不可封口，才能把濕氣散出去，而使用黑色袋子一來可以吸熱，同時也能避免沾染髒污。另一種方式就是開「除濕機」，此方法對於忙碌上班族來說最方便，將解封的棉被攤開後，架在兩張椅子上，開啟除濕機，透過除濕機來除去棉被內的濕氣。
至於薄上衣，最好的方式就是重新洗過再穿。而夏天的衣物，也應該要確實洗滌、曬乾，譚敦慈自己則會再多一道「除濕」的動作再收納，她說，有好的收納環境，下次拿出來穿的時後就不需要從新清洗。