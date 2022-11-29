網軍是豬隊友！史書華問「側翼定義」　高嘉瑜回擊被讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後引來網紅醫師「盾牌牙醫史書華」留言「我口不出惡言，妳遭遇劫難時我幫妳說話，政策被攻擊時幫妳們澄清，就想問高嘉瑜妳的側翼定義？包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」
對此，高嘉瑜28日晚間回應「今年而已，當我在為民眾反應台灣快篩和血氧機價格、規定等諸多不合理問題時，史書華全都振振有詞反對，全部反對，但在我問政、質詢，堅持要求之下，衛福部最終同意了民眾進口自用快篩，以解決國內快篩又貴又缺；衛福部最終也同意了放行唾液快篩，讓台灣的孩子不用一再受戳鼻之苦；衛福部最終還是放寬了血氧機相關規定，讓台灣民眾買血氧機從3500元高價起跳能降至550元，而我在為人民爭取的過程，史書華全都反對，還好，衛福部最終能聽進民怨，史書華說『在幫你們的老百姓』，喔，是嗎？」
而「盾牌牙醫史書華」則不滿回應「我在請教妳側翼定義，然後妳造謠我對於這些全部反對？妳要不要回去看看我之前寫的整篇文章，快篩跟血氧機我都是在醫療專業上給建議，妳一句話叫做全都反對？很好」也翻出今年4月29日他寫給高嘉瑜的建議文章，透露便宜血氧機有疑慮的文章證明，強調是以自身專業給予建議，並不是反對。
不過網友似乎不滿單，不少高嘉瑜的粉絲紛紛回應「高嘉瑜從頭到尾也沒說誰是側翼，怎麼就有人自己對號入座....很尬」、「我沒follow到，他有點名你是側翼嗎？有沒有截圖還是什麼可以看」、「人家也沒點名你是側翼，自己跑來在那對號入座...」、「高嘉瑜真的是衰到爆，講實話還要被出征，支持高嘉瑜啦！」、「朝聖高嘉瑜KO史書華現場」。（編輯：張嘉哲）