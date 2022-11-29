館長爆「民進黨後面是黑道」！點1立委砲轟　內幕全講了

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館長接著說「民進黨滿嘴謊言、滿嘴為了年輕人抗中保台，保護自由，結果花了6年時間，糟蹋年輕人的未來，現在還是沒房子住、做生意租金高，沒有一條法律、稅法去抑制這種情況」他強調「2019年多少個立委在我面前答應台灣人民一定要用囤房稅？結果2年過去了，該實現的居住正義在哪裡？我很支持她（指蔡英文）的理念，也很支持你們民進黨的理念，光譜相近，但是你們做出來的事情天怒人怨！」
館長也點名立委陳明文，透露陳明文曾答應要將槍枝、黑道組織條例重新修法，結果已經一年了，各位還要這樣的立委嗎？只會譁眾取寵，從去年冬天到現在都沒有後續，館長怒批「這就是蔡英文後面的幕僚組織，黑社會、台灣的黑幫可以命令蔡英文後面的人」。
館長氣憤的說「兩年過去了到現在仍然抓不到人，你信嗎？直接輕判就是5年，抓小弟不抓大哥，為什麼不修法？因為會傷到自己人！為什麼不抓大哥？因為大哥就他們民進黨內部的人！」館長說「時代力量前黨主席黃國昌、警政高層都曾表示，『上層都壓住了不給辦』，選完了嘛，我可以講了吧？出來面對！」
對於如此嚴厲指控，館長也強調「我說這些話當然有證據，何志偉講的話就是證據，我之前講的話就是證據，現在連他們黨內自己都出來講的就是證據，何志偉、高嘉瑜、王世堅都講了，「他們就一個小圈圈啊，接下來會越來越多民進黨的人出來講」，因為不講不行，明年會沒票。
然而對於館長的說法，陳明文受訪無奈回應表示「《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案我都已經提了，但立法院是共識決，若召委不排案也沒辦法」，為此他多次拜託召委、黨團，也多次向陳之漢說明自己有提案，直呼「我什麼時候得罪你館長？你告訴我吧？你被人家打我也有惻隱之心啊」。（編輯：張嘉哲）