壽司郎推4款海膽、赤蝦2貫60元！鐵粉敲碗成功爽吃19天
鐵粉敲碗成功！壽司郎海膽好評延長再吃19天，11/30(三)～12/18(日)再度登場「贅沢海味」新菜，大啖金橙色澤的智利海膽，以圈粉無數的「海膽海苔包」領軍，這次竟有4道海膽菜色可以吃；愛吃蝦的人也不能錯過「赤蝦2貫60元」，還有饕客號稱「我願意365天都吃20盤」的麻辣款。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎日前開賣「世界嚴選限定美味」，祭出粉絲近期不斷點名的「海膽」回歸，如今再度順應民意，讓海膽美味可以繼續吃下去，明（30）日起開賣期間限定「贅沢海味」，可以一次吃到4道智利海膽菜色，除了「海膽海苔包」，可以大啖「海膽鮪魚中腹」、「海膽貝柱」及「海膽花枝軍艦」，最長可以爽吃19天，已有鐵粉留言「海膽海苔包跟海膽花枝來給我擺整桌」、粉絲們這次真的要把握。
愛吃蝦的民眾也有口福，來自阿根廷、限時限量的「赤蝦2貫60元」鮮甜脆彈，價格實惠受到很多網友指名必吃；還有「麻辣赤蝦」更吸引饕客在官方粉專下留言「我願意365天都吃20盤麻辣赤蝦」；另外還有使用微辣柚子胡椒調味的「柚子胡椒酥炸軟殼蝦」，整隻帶頭的軟殼蝦風味獨特。提醒大家，「贅沢海味」期間限定11/30日(三)～12/18(日)共計19天，（數量有限售完為止）。
另外，爭鮮PLUS則最新推出「起士狂享季」，經典特調「椒香乳酪旗魚」，饕客最愛澎湃的「厚燒乳酪板腱牛」和「乳酪烏魚子握手卷」，還有「義式羅勒乳酪甜柿」及「芒果百香ＱQ球霜淇淋」甜點，美味開吃。