知名議員狂落馬！她默默付出連任成功 事蹟挖出網讚清流
2022九合一大選上週六落幕，國民黨大獲全勝，橫掃13縣市首長位置，蔡英文為此辭去黨主席的位置。然而除了縣市首長之外，市議員的選舉結果也引起不少關注，在結果出爐後，不少網友發現全台灣有不少知名議員候選人「落馬失利」，不過也有人提到「無黨籍屏東縣議員蔣月惠」連任成功，直指她默默做事被選民看見，大讚她是政壇界清流。
編輯中心/綜合報導
回顧這次選舉當中，議員人選有不少話題人物，但落馬的知名人士也不少，包括第二選區南港內湖的「美女醫師」基進黨吳欣岱；第三選區松山信義無黨籍的「吳崢」再度以「落選頭」沒當選；民眾黨楊寶楨落選；甚至連中山大同的現任「老將」民進黨梁文傑已經連任三屆，卻意外落馬；另外包括林穎孟、民眾黨陳思宇選前被看好也沒當選。
然而，PTT就出現了許多篇提到「無黨籍屏東縣議員蔣月惠」的貼文，直指蔣月惠這幾年來默默付出，幫助弱勢發聲，過去不畏懼政治勢力，力抗現任屏東縣長潘孟安，甚至因不滿新任市長周春米替酒駕犯說話，在今年六月時，出席議會質詢時還精心打扮一身「春米酒裝」開嗆潘孟安。
事實上，蔣月惠再2018年為了抵抗屏東縣政府拆遷民宅，憤而咬傷女警，引起話題，事後她手捧鮮花前往警局致歉，但當事女警不在現場，她見狀立刻在警局爆哭，又受到關注，後來因為她長期扶助弱勢的善舉曝光，形象因此大逆轉，當時以最高票當選屏東縣議員，如今又連任成功。
而在這次選舉結束後，蔣月惠也在臉書寫下感言，透露自己將捐出補助金與保證金「總共26萬9490元全數捐羅騰園殘障協會，幫助社會邊緣人生命不減！」讓鄉民全部讚爆「不可多得的良好政客，支持蔣月惠」、「默默做事的人還是會被看見的....蔣月惠加油！」、「屏東在地有妳真好！支持蔣月惠！蔣月惠太棒了」、「可敬的女人！政治圈清流非你莫屬！」（編輯：張嘉哲）