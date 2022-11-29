民進黨「4+1」創最慘紀錄！8大罪狀曝　台灣人用選票教訓

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛點出民進黨執政以來的幾大問題「通膨問題真的太嚴重了....人民苦不堪言」、「停電問題也是今年敗選一大關鍵吧」、「死不認錯真的完全不OK，林智堅論文風波真的燒太大了」、「防疫前期不錯，後期疫苗跟大爆發影響很大」、「網軍側翼問題從未解決」、「網軍側翼造成在網路上不同陣營對立最嚴重」、「停電+通膨」、「擋採購疫苗就很母湯了」、「黑道幕後都同黨被爆出來了，連高嘉瑜講實話都被出征，還期待什麼？」
綜合選民意見，多數人認為民進黨執政這幾年沒做好，辜負了2018年投給蔡英文817萬選民的心，其罪狀包括「通膨問題嚴重」、「蛋價高漲」、「缺電問題頻繁」、「學歷論文抄襲爭議」、「防疫不利導致疫情爆發」、「網軍側翼煽動台灣人民分裂」、「黑道介入政治」、「房價高漲，政府不敢出手打房」成為這次敗選最致命的8大關鍵因素。
而對於這次的敗選結果，前副總統呂秀蓮也出面分析，透露這回兵敗如山倒，主要原因包括黨紀崩壞、黨德淪喪、 執政傲慢又失能、陷台灣於戰爭邊緣等四個。她強調，明年下半年，立委及總統大選，更是政黨對決，台灣禍福安危的關鍵時刻，勝不驕、敗不餒，朝野有識之士，均應精誠理性，以大局為重，同舟一命保台灣。（編輯：張嘉哲）