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民進黨「4+1」創最慘紀錄！8大罪狀曝　台灣人用選票教訓

▲2022年九合一大選上週落幕，民進黨大敗，創下創黨以來「4+1」的最低紀錄，為此蔡英文也辭去黨主席的位置。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.25）
▲2022年九合一大選上週落幕，民進黨大敗，創下創黨以來「4+1」的最低紀錄，為此蔡英文也辭去黨主席的位置。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.25）

編輯中心/綜合報導

2022年九合一大選上週落幕，民進黨大敗，創下創黨以來「4+1」的最低紀錄，為此蔡英文也辭去黨主席的位置，各界都紛紛檢討民進黨敗選的最大主因，不少網友列舉過去幾年「民眾所經歷的種種」，認為不是沒給過民進黨機會，但最後換來的只是失望收場，引起熱烈迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「這幾年來，台灣到底經歷了什麼？才會讓這麼多的選民站出來發出無聲的攻擊？大家有爭議的點可能包括房價飛漲、投資客炒房、防疫到底算不算成功、薪資增加的速度趕不上物價的速度、產業發展不均等等，結論來說大家這幾年是失望的，大家認為台灣這幾年到底經歷了什麼？」

貼文一出，不少網友紛紛點出民進黨執政以來的幾大問題「通膨問題真的太嚴重了....人民苦不堪言」、「停電問題也是今年敗選一大關鍵吧」、「死不認錯真的完全不OK，林智堅論文風波真的燒太大了」、「防疫前期不錯，後期疫苗跟大爆發影響很大」、「網軍側翼問題從未解決」、「網軍側翼造成在網路上不同陣營對立最嚴重」、「停電+通膨」、「擋採購疫苗就很母湯了」、「黑道幕後都同黨被爆出來了，連高嘉瑜講實話都被出征，還期待什麼？」

▲陳時中票數一路落後，競選總部氣氛低迷。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲民進黨這次在九合一大選大敗，僅拿下五縣市首長的位置。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
綜合選民意見，多數人認為民進黨執政這幾年沒做好，辜負了2018年投給蔡英文817萬選民的心，其罪狀包括「通膨問題嚴重」、「蛋價高漲」、「缺電問題頻繁」、「學歷論文抄襲爭議」、「防疫不利導致疫情爆發」、「網軍側翼煽動台灣人民分裂」、「黑道介入政治」、「房價高漲，政府不敢出手打房」成為這次敗選最致命的8大關鍵因素。

而對於這次的敗選結果，前副總統呂秀蓮也出面分析，透露這回兵敗如山倒，主要原因包括黨紀崩壞、黨德淪喪、 執政傲慢又失能、陷台灣於戰爭邊緣等四個。她強調，明年下半年，立委及總統大選，更是政黨對決，台灣禍福安危的關鍵時刻，勝不驕、敗不餒，朝野有識之士，均應精誠理性，以大局為重，同舟一命保台灣。（編輯：張嘉哲）

▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席，並向國人鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席，並向國人鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）

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