決心當「首位零票候選人」！得票數超出期待 挑戰大失敗
2022九合一大選26日正式落幕，開票後幾家歡喜幾家愁，多數候選人都在為下一次的選舉鋪路，但新北市有一名里長候選人卻不然，他曾在選舉公報上寫明「希望大家不要投給我」，並立志成為地方選舉中首位拿到零票的候選人，後續開票結果出爐，那「超出期待」的成績想必讓他相當失望。
編輯中心/綜合報導
這名特別的候選人名叫關宗瀚，以無黨籍身分參選新北市新店區中正里里長，他在選舉公報上說明自己的學歷是高雄市五福國中，經歷是當一名「中華民國國民」，與其他候選人的內容形成極大對比，而政見欄部分則短小精悍的寫出一句「希望大家不要投票給我，我自己也沒有要投給自己」，更發下豪語要成為「中華民國地方選舉第一個零票結果的候選人」。
而26日晚間結果出爐，新店區中正里里長位由國民黨候選人辜鳳琴拿下，以1,356票當選，而關宗瀚獲得161票，得票率5.44%成為最後一名，可這個得票數卻與他當初目標大相逕庭，宣告其零票挑戰慘烈失敗。
據悉，若要參選里長，據公職人員選舉罷免法第15條、第24條規定，年滿二十三歲並在選舉區居住四個月以上，則得於其行使選舉權之選舉區登記為里長候選人，此外村（里）長候選人還要繳納保證金定5萬元。（編輯：李惠婷）