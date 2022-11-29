世足運彩超夯！他「串關神翻5600倍」 內行揭隱藏真相
2022卡達世界足球盃如火如荼進行當中，場場比賽精采刺激，尤其本屆出現許多爆冷門的局面，讓不少瘋玩運彩的球迷相當崩潰。然而近日，PTT出現一名神人，僅花200元就翻了5600倍，抱走112萬的彩金，讓不少網友看傻眼，但也有多年運彩迷分享運彩的真諦，勸大家真的不要失心瘋。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT分享，自己花200元買運彩，結果精準預測到塞爾維亞對上喀麥隆的比賽，成功買對3：3逼和的局面，接著在迦納面對「太極虎」南韓時，又買對迦納擊敗韓國，結果賠率上升到5600倍，僅花200元就抱走112萬元的彩金，讓不少網友傻眼驚呼。
而根據過去美媒《The Athletic》曾統計過英超、西甲、法甲和義甲近20個賽季最常出現的比分，幾乎都是1：0的局面，而德甲則是2：1，比分是3：2的機率僅4至5％，更不要說是3：3和局得狀況機率極低，而該網友買的塞爾維亞對上喀麥隆該場比賽預判為3：3的局面為140倍的賠率，而迦納踢贏韓國賠率為40倍，兩者串連之後陸續闖關成功，賠率衝上5600倍。
由於太過離奇，甚至有網友貼文提到「運彩到底該怎麼買啊？不知道大家買的邏輯是什麼，剛又看到有人中5600倍怎麼命運差那麼多？」貼文一出，不少資深球迷紛紛表示「因為贏的大聲、輸的都惦惦啊」、「你看到的都是贏錢的人，輸錢的人有90%」、「大概率有可能包牌啦，有在看球的人都知道不會這樣串，等於是把200元丟進水裡啊」、「贏錢的人選擇讓你看到他贏的那些，輸掉的誰會講」。（編輯：張嘉哲）