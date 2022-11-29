王心凌19年前唱出「陳時中今日選情」？網爆笑連結：好神
2022九合一大選26日順利落幕，受人矚目的台北市長一位，最終是國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票奪下。結果出爐後，許多網民開始翻看先前命理老師、學者等人士的選前分析及預測，而其中就有人發現，網紅「半調子文青」曾發布「聽錯歌詞系列串燒」的影片，其中「甜心教主」王心凌有一手的歌詞發音近似「陳時中的無奈」，恰與這次選舉結果相符，網友便KUSO連結。
編輯中心/綜合報導
網紅「半調子文青」曾在IG發布「聽錯歌詞系列串燒」影片，其中一曲為王心凌2003年發行的〈灰姑娘的眼淚〉，她唱出「我在夢裡期待，相信自己存在，『現實中的無奈』，最後終於醒來，眼淚流下，一瞬間明白」，而「現實中的無奈」這詞發音與「陳時中的無奈」極度類似，便被網友連結至本次選戰結果，笑稱是「神預測」。
網友回覆「快笑死哈哈哈」、「忘了原來的歌詞是什麼了⋯⋯」、「好好笑瘋掉」，還有人封王心凌是2022九合一選舉的「章魚姐」。
陳時中針對敗選回應，「謝謝大家，對不起，讓大家失望了，在這個關鍵的時刻，各位仍然在此等待，我非常感謝，直到此時此刻，我還是希望這個選舉，是用愛跟包容來命名」，坦言自己努力不夠，並誠摯希望選民們一起祝福蔣萬安先生，因為台北是眾人熱愛的故鄉。（編輯：李惠婷）