魔獸「初體驗台式理髮」翻車！髮際線被推高 驚喊叫停
前NBA球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園永豐雲豹後備受台人歡迎，而親民有趣的他也常常開IG直播與觀眾互動。近期霍華德便分享自己第一次到台灣理髮店，結果頭髮「被剪壞」的慘痛經歷，並數度在鏡頭大喊「你們看我的髮型」、「看看我的髮際線」。
編輯中心/綜合報導
霍華德26日於IG上直播，表示自己近日跑去台灣理髮店剪頭髮，接著低頭秀出自己被剪壞的髮型，並指出原本髮際線的位置與現在髮型的差距，哀嚎「你們看我的髮型！我的天啊！看看我的髮際線，他一直往上推！」，「我把頭髮綁起來的時候，看起來更明顯」。
因霍華德中文不流利，當理髮師將要對辮子下手時，他急著想阻止卻不知道該如何表達，幸虧於現場立刻學了一句「停止」，才完成公挽救他的辮子，不過這次的體驗仍讓他心有餘悸「我的髮際線被變成傑克的豌豆，嗚嗚嗚，我的額頭從來沒這麼空過」。
霍華德表示，這名髮型師表示以前是在別的行業，後續陰錯陽差下才開始就職，接著霍華德再次感嘆自己剪完像「變了一個人」，不過他並因此生氣，反而安慰失手的髮型師：「我還是愛你，我知道你沒有剪過我的頭髮，這是第一次，你有點小緊張，所以沒關係，真的沒關係，這對我來說是一種體驗」。（編輯：李惠婷）